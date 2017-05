Jerez recibe un millón de turistas extranjeros en los últimos diez años

Más de un millón de viajeros extranjeros han visitado Jerez en los últimos diez años. Así se desprende de la encuesta de ocupación hotelera y pernoctaciones por puntos turísticos que realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos dados, comprendidos en el decenio 2007-2016 (ambos inclusive) vienen a suponer que la ciudad es visitada anualmente por 100.132 turistas extranjeros, lo que daría una media mensual de 8.344 personas con residencia fuera del territorio español. Este dato viene a ser tan sólo una media, ya que en realidad, los meses de mayor afluencia de extranjeros suelen estar comprendidos entre los meses de abril y octubre.

Es especialmente curioso que los meses veraniegos por excelencia para los jerezanos, es decir julio y agosto, cuentan con una notable presencia de turismo foráneo pero, pese a ello, las cifras que se cosechan son muy inferiores a las que se registran en septiembre y octubre, que son los dos meses del año en el que los turistas hacen acto de presencia de forma masiva por la ciudad.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, 2012 se puede considerar un 'año tipo' o 'clásico' en lo que se refiere a la incidencia del turismo extranjero en la ciudad. Así, en dicho año los meses con mayor número de visitas fueron septiembre y mayo, seguidos de abril. El turista, como se ve, huye de las calores del verano y prefiere los otoños, quizás como un pequeño lujo antes de que el invierno se afiance en Centro Europa, que es el gran nicho de donde proceden los extranjeros que visitan la ciudad.

A este respecto, es especialmente reseñable que en esta última década los meses en los que se ha registrado una mayor presencia de extranjeros en Jerez, según la encuesta de ocupación hotelera y pernoctaciones por puntos turísticos del INE, han sido el pasado mes de octubre, cuando se registraron 15.611 personas con el perfil ya mencionado y septiembre de 2014 cuando lo hicieron 15.346.

Otro dato de importancia es el siguiente: el año que más turistas extranjeros ha traído a Jerez (posiblemente en toda su historia, aunque este dato no ha podido confirmarse) fue 2016, cuando por las instalaciones hoteleras de la ciudad pasaron 116.018 turistas procedentes de otros países, seguido de 2013, con 112.705 y 2014, con 108.612.

El efecto de la pasada crisis económica marca un antes y un después en estas cifras. Igualmente denotan claramente la forma en la que mientras el resto de países europeos (los principales suministradores de turistas extranjeros de Jerez) iban saliendo de la recesión, en España aún se padecían los efectos más duros de la caída económica generalizada.

Es justamente en 2009 cuando cambia de forma radical el panorama. Por partes, la industria turística de la ciudad vivía un momento especialmente feliz hace ahora diez años. En el año 2007, diciembre cerraba con un total de 106.742 turistas extranjeros que habían visitado la ciudad. Al año siguiente se bajó hasta los 90.730, si bien el gran batacazo llegó en el referido 2009, cuando apenas 75.074 lo hicieron. El descenso, en dicho momento, se cifraba en un 29,7% respecto a 2007. Un serio revés.

No fue hasta 2012 cuando Jerez igualó su cifra de visitantes extranjeros con la de 2007. Es más, la superó ligeramente, alcanzándose los 107.795. No hay que olvidar que este mercado está obviamente ligado a la oferta que realizan las compañías aéreas. No en vano, su principal punto de entrada tanto hacia la ciudad como hacia el resto de la provincia es el aeropuerto internacional de Jerez. Desde 2012 la cifra ha experimentado altibajos, si bien con una tendencia al alza. Desde el referido año hay dos puntos de inflexión realmente curiosos. De un lado están los grandes resultados cosechados en 2013 (112.705) y la caída de 2015, que apunto estuvo de dejar la cifra por debajo de las 100.000 visitas (101.651).