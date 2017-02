Jerez, un referente en renovables

Dada su extensión y, especialmente, su ubicación, el término municipal jerezano es un referente en producción de energía renovable en Andalucía. Lo es fundamentalmente por la energía eólica con 11 plantas ubicadas en distintos puntos de la campiña, especialmente al este y oeste del municipio. Eso sí, y al igual que en el resto del país, desde 2012 apenas ha variado el número de instalaciones de este tipo dado que el Gobierno central dio por acabados los incentivos económicos a la energía limpia y que propiciaron, de algún modo, que hubiera una 'burbuja' en el sector. A día de hoy, según datos del informe anual que elabora la Agencia Andaluza de la Energía, en el término jerezano hay más de 291 megavatios de potencia instalada entre plantas eólicas e hidroeléctricas, sin contar con las fotovoltaicas.

Eso sí, a pesar de la parálisis en el crecimiento de este sector, sigue habiendo proyectos. El último conocido es la instalación de una planta fotovoltaica en la finca Las Quinientas, un paraje situado en la carretera que une Jerez con Puerto Real (la CA-3113). La firma promotora es Cartuja Solar SA, una empresa valenciana que gestiona diferentes instalaciones de este tipo en distintos puntos del país. Por el momento, pocos detalles han trascendido de este proyecto salvo que será una planta de 110 megavatios que verterá la energía en la subestación Cartuja 2, que se encuentra próxima a Las Quinientas (concretamente en la carretera que une El Portal con la Jerez-Los Barrios). Responsables del proyecto declinaron dar más detalles del proyecto alegando que aún se están realizando los trámites medioambientales y administrativos pertinentes.

Lo cierto es que el espacio comprendido entre la carretera de Jerez a Puerto Real y la Jerez-Los Barrios se ha convertido en uno de los grandes polos de producción de energías renovables en el término municipal jerezano. Pegada Las Quinientas, en los parajes de Roalabota y Bolaños, hay dos parques eólicos con 28 y 24 megavatios de potencia instalada. Además, en el vertedero existente en este enclave lleva años funcionando una planta de biogás para generación eléctrica.

El otro polo es la linde con los términos de El Puerto y Sanlúcar donde, a día de hoy, hay varios parques eólicos y plantas fotovoltaicas tales como La Rabia, El Olivillo o Alíjar, entre otros. No en vano, en pleno auge en la instalación de energías renovables, el Ayuntamiento elaboró en 2005 un plan especial de ordenación de los recursos eólicos para establecer las zonas donde podían establecerse este tipo de plantas. Además, en 2009, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se marcó el objetivo de elaborar un documento similar sobre instalaciones fotovoltaicas pero este aún no se ha elaborado. A día de hoy, entre los requisitos que se exigen a nivel municipal es que aquellas con una potencia superior a los 10 megavatios deben implantarse en suelo no urbanizable y, al menos, a un kilómetro de distancia de un asentamiento urbano.

A día de hoy, además de las plantas situadas en las proximidades de la autovía de Sanlúcar (A-480), está operativo desde hace años otra situada en la cercanía de la linde con El Cuervo.