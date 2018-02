Jerez suma cuatro mil pensionistas en cinco años y ronda ya los 36.000

Pensionistas y jubilados de toda España, con más o menos apoyo del resto de la ciudadanía, se movilizan en estos días para mostrar su rechazo a la reforma del sistema de pensiones y a la raquítica subida del 0,25%, el mínimo legal previsto aprobado por el Gobierno por quinto año consecutivo a pesar de la recuperación económica y de la subida del IPC.

Pero la situación empeorará a partir de 2019 y así lo recoge el último informe del Gobierno central enviado a Bruselas en el marco del Programa de Estabilidad, que apunta a una reducción del 0,45% anual, vinculada al aumento paulatino de los años de cotización y la edad de jubilación para el cómputo de la pensión.

Los pensionistas crecen tanto en Jerez como su población, señal del rápido envejecimiento El gasto en pensiones se eleva a 468 millones de euros, un 24% más que la nómina de 2011

Tras la concentración provincial celebrada por los sindicatos CCOO y UGT el pasado jueves en Cádiz, la Marea de Pensionistas y Jubilados de Jerez ultima los detalles de la manifestación convocada para el próximo día 22, con salida prevista a las 12 horas de la plaza del Arenal.

Los sindicatos echan en falta una mayor participación ciudadana en sus convocatorias, de las que se desmarca la Marea para dar todo el protagonismo en su movilización a los pensionistas y jubilados, motivo por el que en la asamblea celebrada el viernes aprobó que las dos primeras filas de la manifestación las ocupe exclusivamente este colectivo y que el único símbolo presente en la protesta sea la pancarta de cabecera. "Esta es la lucha de los jubilados y pensionistas, que serán los protagonistas, y si los partidos y sindicatos se quieren unir, perfecto, pero no podrán lucir banderas ni símbolos", explicó a este medio José Abeledo, uno de los portavoces de esta plataforma ciudadana que inició su andadura en junio del año pasado con una veintena de simpatizantes y ronda ya el centenar.

Unos y otros, no obstante, coinciden en que el problema salpica sobre todo a las personas en edad de trabajar, que hasta ahora no parecen haber tomado conciencia del problema que se avecina y que, en el mejor de los casos, "les dejará una pensión muy baja tras la aplicación de los coeficientes correctores por los salarios míseros actuales y los contratos en precario", advierte el secretario de la unión local de CCOO, Rafael Tejada, quien asegura que "con la ampliación de la edad para jubilarse, mucha gente no llegará y tendrá que conformarse con una pensión por incapacidad".

Los números de las pensiones en Jerez asustan. Según los últimos datos disponibles -que corresponden al ejercicio de 2016-, en el municipio jerezano hay 35.893 beneficiarios de alguna pensión contributiva, cifra que se ha disparado por encima del 12% en los últimos cinco años en los que acumula un aumento de cerca de 4.000 perceptores, en concreto 3.956, a razón de 791 por año. Curiosamente, el número de pensiones ha crecido en igual proporción que la población de la ciudad en el mismo periodo, en el que pasó de 208.896 personas a 212.876, es decir, 3.980 más.

Casi la mitad de las pensiones contributivas del término municipal corresponden a jubilaciones, que suman 18.079 por un importe medio de 1.109 euros. Le siguen el colectivo de viudos con 9.243 pensiones y 679 euros, los beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente (6.416 y 948 euros), y cierran el grupo los que reciben pensiones de orfandad y de favor de familiares (2.155 y 425 euros).

La evolución de las pensiones en Jerez está en línea con el crecimiento provincial, que supera el 11% en el mismo periodo, pero ambas están muy por encima de los incrementos andaluz y nacional, que se mueven en el entorno del 7%.

La pensión media en Jerez se sitúa en 928,59 euros, unos diez euros por encima de la media provincial (917 euros) y más de cien euros sobre la andaluza (821). Pero los beneficiarios de pensiones residentes en la ciudad perciben cantidades muy inferiores a las de los pensionistas del resto de poblaciones de la Bahía, todas por encima de los mil euros salvo El Puerto, que ronda los 995 euros de media.

La diferencia se dispara por encima de los 200 euros (más del 20%) en la comparativa con Cádiz y Puerto Real, localidades que superan los 1.100 euros de pensión media, señal del mayor peso de la actividad industrial en la economía de estos municipios a diferencia de Jerez, donde predominan la agricultura y los servicios, por norma general, peor remuneradas.

En cuanto a la nómina de las pensiones -el cálculo corresponde a catorce pagas-, el gasto anual asciende en Jerez a 467,7 millones de euros tras un incremento del 23,8% en los últimos cinco años, ya que al cierre de 2011, de la caja de las pensiones salieron 377,6 millones para satisfacer el pago a los pensionistas residentes en la ciudad.

En el caso concreto de Jerez, hay un problema añadido por el envejecimiento a pasos agigantados de la ciudadanía, situación que reflejan a las claras los índices demográficos, en los que se observa un aumento de la población mayor de 65 años de 6.800 personas, es decir, casi tres mil más de lo que aumentan los pensionistas.

En los últimos cinco años, la tasa de juventud de Jerez se ha reducido en un punto, para situarse en la actualidad en el 10,65%, mientras que el índice de vejez crece un punto y medio, estableciéndose en el 14,7%. El índice de maternidad, por su parte, baja ya del 22% tras una caída de más de dos puntos y medio, mientras que el índice de tendencia pasa del 108% al 82,83% (-25%), lo que en resumidas cuentas quiere decir que Jerez envejece a marchas forzadas, ya que este refleja el descenso de la natalidad, un menor crecimiento demográfico y envejecimiento cuando baja de cien.

A tenor de estos datos, el secretario local de CCOO augura un panorama desolador a 15 o 20 años vistas para los jubilados jerezanos "si es que antes no se cargan el sistema de pensiones". Su homólogo en UGT, Pedro Alemán, señala en este sentido que hay una clara intención del Gobierno de acabar con el sistema, y recuerda que el presidente Rajoy y la diputada del PP Celia Villalobos ya han dicho que preparemos la hucha como en Estados Unidos".

Para José Abeledo, de la Marea de Jubilados y Pensionistas de Jerez, "clama al cielo el desfalco del fondo de reservas de las pensiones, pues si no se hubiera tocado estaría ahora en medio billón de euros". El portavoz de esta plataforma El portavoz de esta plataforma ciudadana recuerda que hasta el 85 el cómputo de la pensión se realizaba por los dos últimos años trabajados, pero Felipe González lo amplió ese año hasta los cinco últimos años y luego hasta los siete. Zapatero no se quedó atrás y lo extendió hasta los 15 años, que el PP remató con la subida hasta 25 años "que ahora quiere ampliar para contar toda la vida laboral". "Que no nos cuenten un cuento cuando dicen que no es viable, porque la educación y la sanidad tampoco lo son y no las van a eliminar".