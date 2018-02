Jerezanos de ladrillos coloraos

Esta noche concluye el concurso oficial de Carnaval del Gran Teatro Falla donde no ha vuelto a haber agrupaciones de la ciudad. Ahora bien, son varios los grupos que cuentan entre sus filas con jerezanos que acumulan meses y kilómetros de ida y vuelta a Cádiz para asistir a los ensayos. Y esta noche algunos de ellos volverán a subirse a las tablas del Falla para luchar por ganar el certamen de coplas, en este caso en la modalidad de coros.

Cuatro de ellos, Carlos Manuel Nieves, Juan Manuel Salguero, Lola Vega y Manuel Gamboa, todos ellos miembros de la banda de música municipal, cantarán con el grupo de Luis Rivero que con el nombre de Vive, sueña, canta tratará de revalidar el primer premio logrado el pasado año -será el último de esta modalidad que cante pasadas las cinco de la madrugada-. Mientras, los hermanos Floren y Javier Iniesta también repetirán final con el coro de Julio Pardo, Don Taratachín, que abrirá la sesión.

Floren Iniesta espera vivir esta noche mejor que la de la pasada edición. "La noche de la final se vive con mucha ilusión pero el año pasado tuve la mala suerte de que estaba enfermo con amigdalitis. Tuve que controlar cuando me tomaba los antibióticos para que, cuando me tocara cantar, no tuviera fiebre", señala. Al menos, en la tarde de ayer, se encontraba en estado óptimo para disfrutar de su segunda final y defender junto a su hermano el repertorio de uno de los autores más laureados del Carnaval. "Historia viva", sentencia con orgullo al referirse a Pardo.

Mientras, Carlos Manuel Nieves, que se estrenó en el Falla con todo un primer premio, aguardaba en la tarde de ayer ese último ensayo para preparar el pase de la finalísima. Como curiosidad, los meses de ensayo le sirvió tanto a él como a su compañero Gamboa, ambos clarinetistas en la municipal, para aprender a tocar nuevos instrumentos, concretamente la trompeta y el trombón. "Nos lo planteó Luis [Rivero] en octubre y hemos tenido que aprender en cuatro meses porque nos dijo que sería muy vistoso para el coro. Es muy chulo porque lo habitual es que busquen a alguien de fuera del coro", señala.

Ellos no han sido los únicos de la ciudad que este año han participado en el Falla. Comparsas como El oro negro o Los zincalé, por decir algunas, han contado también con jerezanos en sus filas .

Por otro lado, ya se han puesto a la venta las entradas para la gala de Carnaval que se celebrará en el teatro Villamarta el próximo día 17 y que contará con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En ella actuarán la comparsa de Juan Carlos Aragón Los mafiosos, y las chirigotas de Vera Luque No tenemos el congo pa' farolillos y de Manolo Santander Los brujos titis. La cita comenzará a las siete de la tarde y las entradas ya pueden adquirirse a un precio que oscila entre los 18 y los 23 euros.