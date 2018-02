EL Jerez, un vino con mucho ritmo

E n anteriores artículos de esta sección hemos escrito sobre la presencia de nuestros vinos en diferentes aspectos del arte como la pintura, el cine, la literatura, pero poco se ha tratado del jerez en la música.

A lo largo de los siglos, los músicos han expresado su particular homenaje a un vino que, posiblemente, haya inspirado su creatividad. No es extraño, por tanto, que podamos encontrarlo en numerosas composiciones musicales, desde temas clásicos al jazz, pasando por temas populares, incluidas melodías publicitarias. Una trayectoria que podemos seguir desde Henry Purcell a Manu Chao.

Algunas bodegas del Marco también conservan las botas donde grandes músicos dejaron recuerdo de su paso por esta zona del triángulo del jerez: Sarasate, Manuel Alejandro, Jacinto Guerrero, Joaquín Turina, Agustín Lara, José Cubiles, Paco Cepero o Paco de Lucía, entre otros muchos.

La historia cultural del vino de Jerez está aún por hacer; para ello hay que empezar, desde ya, a recopilar toda la información que nos sirva para este fin. En estas líneas dejamos tan solo un esbozo.

Los historiadores locales tienen por delante mucho trabajo, y en algún momento habrá que hacer frente a ese reto.

Hace unos años, trasteando en los fondos de la British Library, pude encontrar una partitura del músico James Graves. Una canción de principios del XVIII titulada 'A song in a praise of good wine'. En la letra se incluía este texto: Sherry will make us all merry.

Pero rastreando en esta línea podemos saber que ya Henry Purcell (1659-1695) compuso una de sus canciones de taberna donde se unía el jerez a la felicidad de los amantes: I gave her cakes and I gave her ale / And I gave her sack and sherry / I kissed her once and I kissed her twice / And we were wond'rous merry.

Una tradición que pasó a América cuando vemos que en 1853, C.A. Lopke compone la polka Sherry Cobbler.

En nuestro país, el pianista, de origen húngaro afincado en España Oscar de la Cinna (1830-1906) realizó algunas composiciones en Jerez, donde se afincó, y donde moriría en 1906. La de Los vendimiadores de Jerez se la dedicó a Pierre Domecq.

El diario 'El Globo', de fecha 28 de abril de 1884, hacía este comentario de su música inspirada por su amor a Andalucía y su folklore: "Todas las obras del artista traían hasta nosotros las brisas andaluzas, y nos parecían Manzanilla y Jerez diluidos en notas brillantes...".

De este periodo de finales del XIX, auge del jerez, tenemos las polkas de los andalucesÁlvaro Milpager, con Jerez-Champagne, y la de Rafael Taboada Mantilla, con Viva el jerez.

Por su parte, y en 1913, Joaquín Zamacois lanza su vals del jerez

La ópera cómica Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella, 1932, cuya acción se desarrolla en México incluye el momento del brindis con jerez: "¡Jerez! Este es el vinillo de la tierra mía, / y éste es el jerez. ¡Olé ya! ¡Eso es! / Cuando me lo siento dentro de las venas, / ya no hay quien se ponga delante de mí, / ¡Olé ya! ¡Porque sí! / Me arranco por fandanguillos, / por seguiriyas y soleares, / que ande suene una guitarra / ya no hay más penas ni más pesares, ¡y eso es el jerez!".

Sin olvidarnos del pasodoble de la obra musical Las corsarias (1919) del maestro Francisco Alonso: "Como el vino de Jerez / y el vinillo de Rioja / son los colores que tiene / la banderita española".

La serie de cds 'The voice of the people', dedicada a la música folk de las islas Británicas, editó en 1998 un recopilatorio donde se recogía la canción When Jone´s Ale Was New, un tema tradicional inglés del siglo XVI con una estrofa que decía así: They ordered their pints of beer and bottles of sherry.

Una bebida que los parroquianos ingleses ya podían tomar en los pubs de aquellos años.

Si hablamos de la música popular hay que decir que el jazz tampoco se olvidó de nuestro vino.

El blues Michigan Water, que unos atribuyen a Tony Jackson, y otros a Clarence Williams, ha tenido numerosas versiones e intérpretes. Una letra que nunca deja de sorprendernos: "Michigan water taste like sherry wine, I mean sherry wine.../ But Mississippi water taste like turpentine".

Otro de los grandes de esta música,el también afroamericano Wynonie Harris, compuso en 1955 el tema 'Drinkin´s Sherry Wine', incluída en su album Women, Whisky&Fish Tails. Todo un himno al jerez.

En tiempos más actuales, el destacado ingeniero de sonido inglés, Alan Parsons, editaría en 1976 su trabajo 'Tales of Mistery and Imagination', un homenaje a la obra de Edgar Allan Poe, cuyo corte cuarto sería 'The cask of Amontillado'. Un éxito musical del grupo Alan Parsons Project.

Y con un estilo muy diferente Manu Chao, en su primer cd en solitario, 'Clandestino' (1998), canta el tema 12 titulado 'Malegria':

Por la calle del desengaño / Mi malegría ahogaré / Dentro un vasito de jerez / Alíviame, María, alíviame / Dame otro beso de jerez / Mañana te lo pagaré / Tu risa me da risa.

Por otra parte, Joaquín Sabina ha dejado en alguno de sus éxitos su mención al jerez.

Para otra ocasión trataremos el jerez en el flamenco, como las melodías publicitarias de las bodegas para sus marcas más emblemáticas. Un conjunción que se dió en aquel anuncio emitido por Radio Jerez en los años 70 para promocionar el fino Pando, de Williams&Humbert. Fernando de la Morena grabó con Moraíto.