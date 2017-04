José Blas Moreno se siente "satisfecho porque ha sido el pregón que quería dar a Jerez"

Desde estas páginas cofrades, este año, se ha querido hacer balance con el pregonero de este año, José Blas Moreno González, sobre lo que ha significado un pregón del que todo los corrillos cofrades no paran de hablar en estos días.

El pregonero no ha dudado en afirmar que "en general estoy muy contento porque he pronunciado el pregón que quería darle a Jerez". Además, en este sentido, destacar que José Blas se siente contento al haber "recibido muchas felicitaciones sinceras de un amplio conjunto del mundo cofrade. Creo que he logrado tocar la fibra de mucha gente en mi pregón y para mí, sólo con eso, ya me siento satisfecho".

Curiosamente, han sido muchas las reacciones. Especialmente se siente sorprendido el pregonero con un momento de su pregón que se ha colgado en las redes sociales y que ha tenido nada menos que 45.000 reproducciones en los dos días que lleva colgado en dicha red social. Concretamente el que dedicada a la 'cristofóbia' que ha sido de lo más visto en nuestra ciudad en estas últimas horas. En este sentido, José Blas afirma que "está claro que somos un pueblo vivo. Quizá hacía falta que alguien lo dijera en un foro como el pregón y con la valentía que yo lo hice el pasado domingo".

Se siente especialmente orgulloso de la parte final que le dedicó a su Virgen de la Amargura, en la que "muchos de mis amigos y familiares pensaban que me iba a dar algo por la pasión que le puse. Tenía que ser así. Después me derrumbé y no pude evitar emocionarme. Me había venido abajo al sentirme relajado tras estos meses de presión", concluye.