José Estévez lanza Castillo de Miraflores, un blanco semidulce de gran calidad

El grupo bodeguero José Estévez ha presentado el vino blanco semidulce natural Castillo Miraflores, de la Denominación de Origen Rueda. Es una apuesta por los vinos tranquilos en la ampliación de su catálogo, en el que abundan los vinos generosos de sus centenarias bodegas: Marqués del Real Tesoro, Valdespino y La Guita, sumados al blanco Viña Esperanza también de la D.O. Rueda y los tintos de la D.O. Rioja: Nuntius Cosecha y Nuntius Crianza. La firma bodeguera amplía así su oferta con un vino blanco semidulce natural, fresco y con una enorme personalidad.

Las bodegas José Estévez lanzan así un vino blanco semidulce de gran calidad, monovarietal ya que toda su uva es Verdejo, uva autóctona de la D.O, en la que también se crían las varietales: palomino fino, viura y sauvignon blanc. La dulzura de Castillo de Miraflores es natural ya que a la hora de la fermentación el proceso es interrumpido y todos los azúcares residuales que no se han convertido en alcohol permanecen en el vino, por lo no tiene azúcares añadidos.

Castillo de Miraflores es, según lo describe el grupo bodeguero José Estévez, "un vino con personalidad, de gran calidad, muy agradable, fresco y fácil de beber. Es un blanco semidulce natural, muy equilibrado y redondo, con matices que lo hacen único y diferente a los demás".

Añade que "con una presentación muy atractiva y cuidada con el color azul zafiro como predominante de esta tipología de vinos, blancos semidulces, la llegada del calor es excelente para disfrutar de una copa de Castillo de Miraflores acompañando a pescados, mariscos, pastas y hasta con cocina japonesa y perdices".

Castillo de Miraflores apuesta por los medios digitales en su estrategia de comunicación, alcanzando de esta manera nuevos consumidores y a su público objetivo de una forma directa, atractiva, efectiva y cercana. De esta manera, Castillo de Miraflores está presente en Facebook: https://www.facebook.com/castillodemiraflores, así como en Instagram: https://www.instagram.com/castillodemiraflores/, y en la nueva microsite visitando:

http://castillodemiraflores.com/.