José Luis Ábalos: "Sólo el PSOE tiene capacidad para unir al país"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pidió ayer en Jerez "sumar voluntades porque llevamos demasiados años dividiendo al país, así que lo valiente y conveniente es unir y solo el PSOE tiene esa capacidad". En una asamblea con militantes socialistas en la que estuvieron presentes, entre otros, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, Ábalos explicó los perfiles del proyecto socialista que en estos momentos discurre entre los diez acuerdos de país y el proyecto alternativo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "El proyecto que queremos ofrecer a España recoge desde nuestro profundo afecto hacia este país lo mejor de nuestra obra de modernización, de profundización democrática, de construcción del Estado del bienestar y recuperación de los espacios internacionales que dan prestigio al país", aseveró, destacando el momento delicado que se vive por "las tensiones independentistas o el comunicado de ETA que nos trae el recuerdo y la memoria hacia las víctimas, nuestras víctimas, todas".

El número dos de la Ejecutiva federal explicó que su visita a Jerez y a Cádiz, "para estar con los compañeros tiene como fin testimoniar el apoyo a la alcaldesa, a la que aprecio porque compartimos escaño, y por extensión a todos los gaditanos y gaditanas y al partido en Andalucía que representa hoy aquí el compañero Juan Cornejo".

Mamen Sánchez afirma que se constata que Jerez está en la agenda del PSOE

Agregó que "estamos perfilando los rasgos del proyecto que queremos construir, construirlo entre todos, y lo estamos alimentando con los actos que venimos haciendo como el de hoy aquí porque Andalucía es fundamental para el proyecto socialista", indicó, para a continuación subrayar que "no hay proyecto socialista sin el concurso de los compañeros de Andalucía, no hay proyecto para España sin Andalucía, no solo porque forme parte de España, sino por la importancia que tiene en el conjunto nacional la aportación de Andalucía".

Sobre los PGE, el dirigente del PSOE lamentó el tacticismo de PNV y entiende que "al no presentar enmienda alternativa, da una pista de que no va a apoyar ningún otro proyecto alternativo". Así, añadió que "es probable que el presupuesto siga adelante y superada esa fase se entrará en las enmiendas, donde el PSOE ya tiene preparada una batería de mejoras". En cuanto a la inversión por fiscalidad, explicó que lo que defiende el PSOE "no es subir impuestos a todos por igual, porque no todos están en la misma situación". "Hay margen suficiente entre sectores de renta alta, pero no solo pensamos en incrementar impuestos a esos sectores, sino que hay muchas bonificaciones que tienen poca bonificación, y hay mucho espacio para poder recuperar fraude fiscal".

Por su parte, la alcaldesa y secretaria general del PSOE en Jerez, Mamen Sánchez, agradeció el apoyo del PSOE federal, regional y provincial con este encuentro con la militancia, "porque es importante que se nos escuche también desde lo orgánico y que cualquier militante pueda conectar con las distintas estructuras del partido". A su juicio, "se constata que Jerez está en la agenda del PSOE, que nunca ha dejado de estarlo". "Los socialistas no estamos en política para dejar pasar tiempo sino para buscar soluciones a los jerezanos y jerezanas", señaló, recalcando las "numerosas inversiones" en la ciudad con el apoyo de las instituciones gobernadas por el PSOE y prioritarias en políticas sociales, vivienda, colegios y barriadas, "a pesar del acoso del ministro Montoro".