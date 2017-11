José LuisGarcía Ruizcatedrático en derecho constitucional"Ni siquiera una mayoría justificaría la independencia"

Desde hace unas semanas, los expertos en derecho abundan. Porque todos, está visto, sabemos de todo. Por eso mismo, puede ser de ayuda hablar con el catedrático en Derecho Constitucional de la UCA, José Luis García Ruiz, sobre algunas de las dudas que se nos plantean a todos (eso sí) sobre el escenario catalán. García Ruiz (Jerez, 1947) es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid -y es, también, periodista-, además de autor de títulos especializados como Desarrollo Político y Constitución Española o Introducción al Derecho Constitucional.

-Todo el mundo sabe mucho sobre Derecho Constitucional.

Quizá se podría estudiar otorgar más compentencias, pero sería contraproducente a medio plazo"En principio, como constitucionalista, yo no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas"

-Todo el mundo sabe muchísimo sobre Derecho Constitucional.

-Por empezar por el principio, hábleme del famoso artículo 155, ¿por qué se inspiró en la ley alemana?

-Nuestro 155 se desarrolló, como ya todos conocemos, a partir del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, ya que Alemania es un estado también fuertemente territorial, con su distribución en länder. La Constitución del 78 se realizó según el modelo de otras constituciones extranjeras, muchas de ellas, redactadas en una época anterior a la II Guerra Mundial. De todos los textos constitucionales que podían influirnos, el único que tenía un esquema de descentralización era el alemán del 37, que recoge el principio de que cuando un land no cumpla con la Ley Fundamental de Bonn, el gobierno central puede intervenir. Nuestra constitución sigue esta línea muy de cerca.

-Y, ¿en qué se diferencia?

-El texto del 78 introduce el parámetro de que se atente contra "el interés general de España", más allá del incumplimiento de la constitución y de las leyes. Y eso es lo que nos diferencia.

-¿Qué contempla ese concepto?

-Podría contemplar, también, el impacto económico. El Banco de España calcula que todo el quebranto independentista ha causado unas pérdidas de 27 mil millones de euros. Ha habido pérdida de inversiones, ralentización económica, bajón turístico... Por no hablar de la llamada fractura social: la acusación no sólo se ha aplicado por incumplimiento flagrante de la Constitución y de las leyes.

-Para tratar de ponderar la situación actual, solemos decir mucho eso de qué hubiera hecho otro país.

-En otro país, estoy convencido, no se hubiera llegado siquiera a esta situación. Hemos vivido, durante muchos años, un clima de buenismo político que no tiene nada que ver con la firmeza que ha de tener un Estado que sea digno de ese nombre. El gobierno catalán ha protagonizado episodios que se podía considerar atentaban contra el orden constitucional pero, desde luego, nada comparable a lo que se vivió los pasados 6 y 7 de septiembre en el Parlament. En esas jornadas, se vulneró la Constitución, el Parlamento, los dictámenes del Parlamento y el criterio jurídico del Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña. Y todo parecía seguir en un clima de buenismo, como digo, de "bueno, aquí no ha pasado nada". Ya he escrito en algún lugar que, desde el 18 de julio del 36, no había pasado nada tan grave. Es un atentado al principio de la integridad territorial, que es una de las pocas causas que el derecho internacional admite como causa de guerra. Este es un momento gravísimo, que no tiene contrapartida en una tolerancia que ha sido, creo, demasiado "tiquismiquis".

-Bueno, desde el otro lado, también parece un momento gravísimo. Son muchos los que dicen, incluida la alcaldesa de Barcelona, que Junqueras y los consellers detenidos en prisión preventiva son presos políticos.

-Vamos a ver, esto podría ser similar a si, de repente, en Cantabria, les da por decir que son un narcoestado. Detenemos a quienes han hecho ese manifiesto y decimos que son presos políticos. O si en Extremadura les da por decir que no sólo van a tolerar sino a fomentar la violencia de género. Pues lo mismo: se ha actuado contra el corpus legal del país en el que estás. El delito de fragmentación territorial es un delito grave.

-Y, la otra gran cuestión es qué computan exactamente los delitos de sedición y rebelión, y las dudas respecto a este último.

-Aunque no soy penalista, sí que puedo decir que el delito de Rebelión, según el Código Penal español, incluye entre otras especificaciones, aquella acción encaminada a "derogar o modificar total o parcialmente la Constitución" y la integridad territorial de España. Pero se contempla como un "alzamiento" que se haya producido de forma violenta y pública. Lo que nos lleva a qué entendemos por violencia.

-Fernando Savater, por ejemplo, ha dicho que la presión social existente podría considerarse violencia.

-Eso es algo para discutir por los jueces. Desde una visión estrictamente escrupulosa, no se ha dado alzamiento violento. En este caso, entraría en juego el delito de sedicion, que según lo que recoge el artículo 544 del Código Penal no exige ese condicionante, y que señala a aquellos que se "alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad". Evidentemente, el delito de sedición existe, aunque se envuelva en el celofán de que lo único que quieren los independentistas es una negociación amable con España.

-Pero el discurso independentista es que todo esto forma parte de un sistema y unas leyes que moralmente ya no son o no sienten como suyos.

-Desde fuera, hay cierta perspectiva que invita al surrealismo. La sensación es que se ha dado una especie de catarsis, de deslumbramiento colectivo. El nacionalismo lleva muchos años saltándose las leyes y las resoluciones de los tribunales sin que parezca importar. Todos los estados se basan en el principio de la lealtad federal. Todas las instituciones que dependen del Estado de Derecho se suponen respetuosas con ese mismo sistema que las sustenta. El independentismo utiliza el poder que se le ha otorgado para ir en contra de un Estado sin el cual no existiría. Ninguno de los poderes constituyentes puede salirse de sus competencias constitucionales.

-Más allá de interpretaciones políticas, en el auto de la jueza Lamela del jueves hay un párrafo que llama la atención por lo que traduce de "extorsión": el que habla de la 'Propuesta estratégica´ para reenfocar el proceso de independencia.

-Desde tiempo atrás se ha venido dando una conspiración, ocurre que los tiempos judiciales y los políticos no están acompasados. Algunas actuaciones judiciales pueden ser no deseables en el ámbito político, por ejemplo, las relativas a la corrupción, pero tienen que darse independientemente de sus consecuencias en otras esferas. Si no, chirría.

-Precisamente, esa es otra de las cuestiones que ha abierto la querella de la fiscalía y la orden de detención de la jueza Lamela: la repercusión social que pueden llegar a tener las resoluciones judiciales, y hasta qué punto debería tenerse en cuenta su impacto. Una vez aplicado el 155, hay margen para elucubrar sobre la procedencia o no de las prisiones preventivas.

-En principio, como constitucionalista, yo no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas. Si bien es cierto que, aunque no haya delito de rebelión, las de sedición y malversación de fondos son acusaciones muy importantes. El juez se encuentra entonces ante una situación dudosa, con un cúmulo de papeles que le hacen ser reacio... No quisiera exagerar, pero declarar la independencia de España tiene la misma entidad legal que un asesinato. Si un juez no mandara a un presunto asesino a prisión preventiva, sería algo que nos extrañaría.

-¿Cree que el sistema garantista español se ha puesto en duda a nivel internacional?

-Esto ha sido un golpe de estado sui generis y es indudable que la imagen de España se verá afectada. Pero la democracia española es una democracia absolutamente homologable, si no, no estaría en la Unión Europea, por ejemplo. Me hubiera preocupado la situación de una Cataluña independiente, con una Ley de Transitoriedad que, tal como estaba prevista, otorgaba a los miembros del gobierno el poder de asignar a los cargos judiciales. La aceleración que ha vivido el nacionalismo catalán hacia el independentismo parece que iba encaminada hacia una especie de taifa del tres por ciento, o a hacer nuestro Belice particular. Lo que no entiendo es que no hubiera una previsión de que el Estado iba a responder. El Estado, no España, tiene 600 años de historia detrás como forma política; no se puede acabar con él con juegos florales. La atomización territorial ya se vivió en el siglo XIX en España, con los cantones. Recordemos que, absurdo como pueda parecer, Cartagena se independizó de Murcia, y hubo una guerra con algunos muertos. Y, de forma algo más anecdótica y por citar a Andalucía, Utrera le declaró la guerra a Sevilla.

-¿En qué estado queda ahora la convocatoria a elecciones en Cataluña el próximo 21-D?

-Pues yo creo que tendremos un escenario parecido al actual. Eso sí, ante movimientos como los que hemos visto, espero que hayamos aprendido a actuar cuanto antes. Es importante subrayar que la existencia de una mayoría independentista no justificaría la independencia de un Estado: el derecho de autodeterminación no existe en la Constitución española. Si hay una mayoría independentista en Cataluña, de nuevo, tampoco se legitima, porque el poder constituyente es del conjunto del pueblo. Es cierto que algunos estados han vivido este problema y lo han resuelto mediante referendos pactados con un contenido muy estudiado, previamente establecido, que incluían puntos como que tenía que acudir a votar más del setenta por ciento de la población; que el porcentaje que apoyara la secesión tendría que ser aplastante, en torno al sesenta y cinco por ciento; que tendría que darse en todos los territorios que estuvieran en igualdad de condiciones... Todo podría hacerse desde la ley y la claridad, en el supuesto de que pudiera modificarse la Constitución.

-¿Y podría modificarse? Respecto a este tema, me refiero.

-Toda reforma en la Constitución ha de hacerse con pies de plomo. Y habría que ver qué dicen al respecto los españoles, que son los sujetos políticos de la cuestión. Quizá podría estudiarse otorgar más autogobierno y competencias pero, a medio plazo, sería contraproducente cualquier medida que terminara dándole un premio a los golpistas. La emulación sería el camino más rápido para el "todos queremos lo mismo".

-En pro de un clima de no crispación, ¿no sería posible aceptar la declaración de Puigdemont desde Bruselas? (la entrevista se realizó este viernes).

-No me hubiera gustado en absoluto estar en la piel de la juez Lamela, a la que, para colmo, le tocó estar de guardia cuando el encarcelamiento de los Jordi. Es verdad que el Supremo se lo ha tomado con más tranquilidad, y ha dejado unos días a los acusados para preparar la defensa. El tema de realizar la declaración por vídeo conferencia no lo va aceptar, porque sólo se admite con testigos. Por otro lado, si un imputado en un delito no comparece, y más de una dimensión tan pública, suena un poco a recochineo. Si realiza la declaración ante un juez belga, podría considerarse, aunque eso depende de las jurisdicciones.