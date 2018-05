Jueces y fiscales piden ante los Juzgados "despolitización"

Jueces y fiscales de la ciudad pararon ayer durante una hora para protestar contra lo que consideran un ataque a la independencia del poder judicial. No se trata de la primera protesta. No en vano hace ya más de un mes que se están manifestando ante las puertas de los órganos judiciales para poder desempeñar su trabajo. La juez Reyes Vila, decana de los Juzgados de Jerez, transmitió ayer el malestar de un colectivo, importante y vital para la sociedad, que si no se remedia podrían declararse en huelga el próximo día 22 de mayo. Igualmente lo confirmó el fiscal jefe de la zona de Jerez, Francisco García Cantero.

La unidad de los jueces y fiscales es un hecho. No en vano, ayer salieron a las puertas de los juzgados profesionales de la Justicia que tienen representaciones en siete colectivos judiciales (cuatro de jueces y tres de fiscales) lo que viene a dejar claro que la unidad de los profesionales en este trance está fuera de toda duda.

Demandan más medios, técnicos y humanos, para desarrollar su trabajoUn paro de 24 horas en los servicios judiciales dejaría sin funcionar, por ejemplo, al Registro

Sus solicitudes son claras y se basan en pilares del Estado de Derecho tales como son la defensa de la independencia judicial así como la despolitización de la misma en lo que concierne tanto a los jueces como a los representantes del ministerio público,. "Mejorar la calidad de la Justicia es lo que está en nuestras mentes", destacaba ayer la juez decana de los Juzgados de Jerez quien reclamó para los profesionales "los medios personales y técnicos necesarios para el adecuado acto de impartir Justicia". En caso de que los contactos entablados con el Gobierno no lleguen a buen puerto los profesionales encargados de tal función están dispuestos a parar. No deja de resultar un hecho realmente asombroso pues pocos colectivos profesionales son tan reacios a dar ese paso adelante, pero en esta ocasión Jerez podría quedarse sin Justicia durante 24 horas, algo que supondría, por ejemplo, que no hubiera registro civil durante un día. Evidentemente los jueces atenderían las emergencias propias que les van en el cargo como son, por citar las más duras, los levantamientos de cadáveres y los permisos de inhumación.

El hecho de que la Justicia española lleve prácticamente anclada desde su primigenia reforma en la Transición a la Democracia y que se hayan generado reformas sin contar con el estamento están provocando grave malestar en un colectivo que a diario se las ve y se las desea para sacar adelante multitud de asuntos que ayudan a la sociedad a un mejor funcionamiento. Y como recuerdan, ellos son uno de los pilares de la Democracia.