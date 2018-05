Junta y PP chocan por los terrenos del proyecto de la 'Ciudad de la Justicia'

La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, compareció ayer a petición del popular Antonio Saldaña para explicar cuál es la previsión de la Junta con respecto a la Ciudad de la Justicia de Jerez. Saldaña sostiene que la Junta no ha tratado como se merece a Jerez "y una prueba de ello son los muchos años que lleva prometiendo y no haciendo la Ciudad de la Justicia". En su comparecencia, la consejera de Justicia recordó los terrenos ofrecidos por Jerez a este respecto, como fueron los casos de una antigua bodega, terrenos en el polígono Xerez XXI, el antiguo cuartel de San Agustín, una parcela entre las calles Adriático y Caribe, así como unos terrenos en la calle Antonia de Jesús Tirado (zona de Pío XII). Desde 2008 a la actualidad recorrió los terrenos ofrecidos la consejera y dijo que ninguno de ellos "se consideró técnicamente apropiado".

Entre dichas ofertas estuvieron los que se ubican frente a Chapín. La consejera replicó que siendo Saldaña teniente de alcalde, y tres días antes de las elecciones municipales de 2015, el gobierno municipal (por entonces gobernado por su partido, el PP) "llevó por la vía de urgencia a la junta de gobierno local una propuesta para ceder la parcela de la avenida de Chema Rodríguez a la Fundación Xerecismo en Libertad". Dicha fundación, que por entonces no estaba inscrita en el registro de fundaciones, jamás se hizo cargo de los terrenos. El caso jamás se concretó. Rosa Aguilar acusó al PP de utilizar a los aficionados para objetivos políticos a tres días de las elecciones y le recordó que en múltiples ocasiones se han analizado terrenos para la construcción de dicha Ciudad de la Justicia.

Por su parte, el PP destacó ayer que dicha Comisión de Defensa del Parlamento Andaluz "ha sido el escenario de una nueva patada hacia delante de la Junta de Andalucía para no comprometerse con la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jerez".

"El hecho de que la consejera Rosa Aguilar se escude en que desde que en 1997 Chaves prometiera este equipamiento aún la Junta no ha encontrado un suelo idóneo, siendo Jerez uno de los términos municipales más grandes de España, es una auténtica tomadura de pelo a los jerezanos y a los profesionales de la Justicia en la ciudad", destacó el Partido Popular en una nota de prensa.

"No es de recibo que la consejera de Justicia justifique 20 años de engaños e incumplimientos del PSOE en que en Jerez no hay un solo suelo para levantar la Ciudad de la Justicia, algo que nadie en Jerez puede creerse. Aguilar ha querido defender a sus antecesores y a su partido de ahora, pero a quien no ha defendido es a los jerezanos".

"Resulta además, curioso, que en su estrategia de no comprometerse con la Ciudad de la Justicia, ahora en mayo de 2018 diga que le parece bueno el suelo que le ofreció el Ayuntamiento siendo alcaldesa María José García-Pelayo en 2011 y sobre el que la Junta nunca se pronunció oficialmente. Unos terrenos ubicados en la avenida Chema Rodríguez, junto al estadio Chapín, que puso el Gobierno del PP a disposición de la Junta hace siete años sin que nunca los aceptara.