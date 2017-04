La Junta declara la zona de afluencia turística para el Mundial de Motos

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta ha declarado todo el término de Jerez zona de gran afluencia turística durante el domingo de celebración del Gran Premio de España de Motociclismo de este año y con vigencia hasta 2020, lo que permitirá que los establecimientos comerciales tengan libertad de horario. En la práctica, supone la apertura de las grandes superficies durante el domingo del Mundial, tal como han venido haciendo en los últimos años, ya que el pequeño comercio dispone de libertad horaria todo el año y es además contrario a la apertura en festivos.

De hecho, la resolución de la declaración, que salió ayer publicada en el Boja, ha sido una sorpresa para los comerciantes de la asociación Acoje, que no contaba con que nuevamente se solicitase esta medida. Hay que recordar que el procedimiento para la declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se inicia a instancias del Ayuntamiento, por lo que Acoje no ocultó su extrañeza por no tener conocimiento. La presidenta de Acoje, Nela García, manifestó que en cualquier caso la apertura comercial durante el domingo del Mundial no tiene sentido ya que, en su opinión, los aficionados que se desplazan desde otras ciudades no utilizan ese día para la compra. "Lógicamente están en el circuito y sí hay compras puede ser en el tema de alimentación, pero lo que es otro tipo de productos como equipamiento o recuerdos relacionados con las motos, las compras se suelen hacer en los primeros días que están aquí y en los alrededores del circuito". Señaló incluso que ese domingo es el menos rentable para la hostelería, ya que es en los días anteriores cuando se ven más beneficiados por la llegada de los moteros.

Desde la asociación Asunico, su presidente, Manuel García, señaló que el pequeño comercio siempre va a estar en desacuerdo con todo lo que suponga que las grandes superficies puedan abrir más festivos al año.

Hay que tener en cuenta que Jerez tiene ya una declaración de zona de gran afluencia turística limitada al perímetro del conjunto histórico-artístico para el periodo que va desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos. Esta declaración, que está vigente desde 2015 y hasta 2018, se produjo tras llegar el Ayuntamiento a un consenso con las asociaciones de comerciantes, motivado por un polémico decreto del Gobierno central que contemplaba a Jerez como zona de gran afluencia turística. La solicitud de esta declaración se consideró en aquel momento la solución menos perjudicial para el pequeño comercio, ya que acotaba precisamente la zona donde no hay grandes superficies.