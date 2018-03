La Junta asegura que se limpió el Arroyo del Carrillo

La Junta de Andalucía asegura que las afirmaciones de los vecinos de la Hijuela del Carrillo de que el canal de desagüe que pasa ante sus viviendas lleva cinco años sin limpiarse "no se ajusta a la verdad", que ha habido mantenimiento y que éste no ha sido nulo como aseguran estas familias. Así, destaca que la encomienda provincial correspondiente al año 2017 invirtió en el término municipal de Jerez 969.586 euros, "si bien el 70% de la inversión se ha centrado en el tramo entre La Cartuja y La Corta".

Desde la Administración autonómica se apunta que la inversión el año pasado en el entorno del Arroyo del Carrillo fue de 6.311 euros, que se dedicaron a la limpieza mecanizada de vegetación y la retirada de sedimentos. "También se han realizado actuaciones en un buen número de poblaciones y barriadas rurales del término municipal, como Lomopardo, San Isidro del Guadalete (Arroyo Cuerpo de Hombre), Estella del Marqués (canal junto al pueblo), La Barca de la Florida (arroyos Magallanes y Garrapilos), Guadalcacín (Arroyo de Las Flores) y Nueva Jarilla (Arroyo del Rano)", además de en el Arroyo del Carrillo.

La Junta asegura que la actuación ejecutada en 2017 de limpieza de vegetación y retirada de sedimentos se hizo en un tramo de 650 metros junto con la limpieza efectuada por Adif a instancias de la delegación territorial de Medio Ambiente en lo que respecta a las obras de paso bajo la línea de ferrocarril,."El Arroyo del Carrillo ha desaguado perfectamente en el tramo bajo sin inundar como lo venía haciendo normalmente la zona regable del bajo Guadalete (Doña Blanca)". A este respecto cabe destacar que donde se ubica el problema es justamente en los desagües que se ubican bajo la carretera de El Portal a El Puerto, que están completamente atascados, inundando la zona de la ladera de la Sierra de San Cristóbal. Este medio, junto con técnicos municipales y la propia alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha sido testigo de ello. Toda el agua retenida allí baja muy poco a poco hasta el Guadalete, hacia donde se ubica Doña Blanca. La Junta destacó ayer que "el buen funcionamiento del canal de desagüe del Arroyo del Carrillo ha sido confirmado por los propios regantes de la margen derecha del Guadalete (Doña Blanca) que han manifestado la ausencia de problemas en estos dos últimos días".

La Junta puntualiza que las causas de la inundabilidad no pueden achacarse a la falta de mantenimiento del canal de desagüe y que habría que buscarlas en otros factores, tales como la construcción de obras de paso que no solo no tienen capacidad de desagüe suficiente sino que retienen las avenidas provocando la inundación de los tramos aguas arriba inundando los caminos de acceso toda vez que dichos caminos discurren además por terrenos que ya de por sí son inundables".

Se recuerda también desde la delegación territorial de Medio Ambiente que a principios del pasado año 2017 se realizaron en toda la provincia trabajos de limpieza de cauces y reposiciones hidráulicas que formaron parte de las actuaciones de emergencia que el consejo de gobierno aprobó a mediados de diciembre de 2016 como consecuencia de las lluvias torrenciales que se produjeron ese mismo mes.

En la provincia de Cádiz se invirtieron 1,1 millones de euros en estas tareas de limpieza de cauces públicos para recuperar su capacidad de desagüe y en la restauración de diversos ríos y arroyos.