La Junta no concreta si se reabrirá San Juan de Dios el próximo curso

"Me encantaría concretar mucho más pero no puedo; sería una irresponsabilidad si le dijese fechas concretas que no sé si se van a poder a cumplir". Esta fue la contestación que a mediodía de ayer dio la consejera de Educación, Sonia Gaya, cuando se le preguntó en el Parlamento andaluz si su departamento tiene previsto reabrir el centro de formación profesional San Juan de Dios para el próximo curso escolar. La responsable autonómica se escudó en que aún se tiene que proceder al traspaso de las instalaciones de la Consejería de Empleo a la de Educación y, lo más importante, concretar la oferta formativa que contendrá.

Semanas atrás, una vez se conoció el cierre definitivo de estas instalaciones -en ellas se dejaron de ofrecer cursos de formación profesional ocupacional hace tres años aunque su personal se dedicó hasta hace unas semanas a realizar funciones de seguimiento de los contratos de formación y aprendizaje-, se anunció que el centro pasaría a ser un instituto dependiente de la Consejería de Educación que ofrecerá enseñanzas de formación profesional de grado medio y superior.

En este contexto, el PP elevó una pregunta parlamentaria sobre los plazos de reapertura de estas instalaciones que ayer fue debatida en la comisión de educación.

La consejera insistió en que el Gobierno autonómico adoptó la decisión de que San Juan de Dios pase a ser de su competencia y ofrezca una "enseñanza reglada" que, a su juicio "va a suponer una mejora sustancial de la oferta educativa para la provincia". Ahora bien, explicó que aún no se han concretado los grados que impartirá ya que se están analizando "múltiples opciones" -días atrás, el gobierno local apuntó que se estaban barajando grados formativos vinculados a la agroindustria y al turismo aunque ayer la consejera afirmó que el "abanico está abierto"-. "Se está evaluando el entorno y la oferta formativa de la provincia para adaptarlas a las necesidades del tejido productivo; por eso somos cautos", agregó. Acto seguido, sentenció: "Aún nos queda un curso por delante".

Esta afirmación fue aprovechada por el parlamentario del PP Antonio Saldaña, autor de la pregunta, para insistir en cuestionar si abrirá para el curso 2018-2019 pues le advirtió de que "preocupa" que no se conozcan detalles ni del estado del proceso de traspaso del centro a la Consejería de Educación ni de la oferta formativa que tendrá.

Ante esto, Sonia Gaya dijo que le "encantaría" concretar más en este momento aunque que espera poder dar más detalles "en próximos meses". "El traspaso [de las instalaciones] tiene sus cauces administrativos y estamos trabajando en definir la oferta para volverlo a poner en funcionamiento por lo que no hay motivo que impida que se lleve adelante", dijo.

La consejera de Educación afirmó que se pretende hacer de San Juan de Dios un "centro de referencia" como lo es ya el centro integrado de formación profesional Zaporito de San Fernando, con una oferta educativa centrada en la formación de técnicos del sector marítimo. Ahora bien, aún no se ha concretado las especialidades que albergará el centro jerezano.