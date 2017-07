La Junta destina 613.000 euros para la instalación de ascensores en Jerez

El delegado confirma el retraso en la A-2003

El delegado territorial de Fomento de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, confirmó ayer que el inicio de la obra pendiente en la A-2003 (el tramo del cementerio a Estella) sufrirá un retraso debido a la tardanza del Ministerio de Fomento en aprobar una autorización. "Quiero pensar que no es un problema, que es una distracción y no hay ninguna mala fe", afirmó. No obstante, tras casi dos meses de espera, reconoció que "es verdad que ya hace demasiado tiempo que pedimos la autorización del Ministerio para hacer una simple cata, un pequeño estudio geotécnico en el camino de servicio de la autopista, con el que no interferimos para nada en el tráfico". "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que tengamos respuesta pero estoy convencido de que llegará en breve. Nosotros tenemos el dinero y el proyecto pero sin la autorización del Ministerio no podemos iniciar la tramitación", concluyó.