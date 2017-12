"La Junta, gobernada por el PSOE y su socio Ciudadanos, no trata a Jerez como se merece"

El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, escogió ayer la residencia de mayores de La Granja para presentar la campaña #JuanmaLoHaría que se desarrollará por toda la provincia para denunciar de una forma "diferente" los "incumplimientos" de la Junta con Jerez, así como "el rechazo en bloque de las enmiendas de los populares por parte de PSOE y Ciudadanos".

Saldaña recordó ayer que su formación presentó "23 enmiendas a los presupuestos de la Junta de 2018 para mejorar Jerez, que alcanzaban los 18 millones de euros, destinadas a educación y universidad, infraestructuras, eventos deportivos, empleo, justicia, sanidad y servicios sociales". Precisamente, recalcó que una las enmiendas se refería a la residencia de mayores de La Granja, que "ya que lleva más de 12 años con cinco de sus siete plantas cerradas". En este punto, el dirigente popular criticó que "sólo se atiende a un tercio de las personas que se podría atender" y recalcó que es "la única residencia 100% pública que la Junta tiene en Jerez".

Antonio Saldaña recordó que "hace año y medio presentamos una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, contestándonos desde el PSOE, palabras textuales, que el concurso de la obra sería en 2016 y los trabajos, que solo ocuparían el 15% del total del proyecto según el presupuesto de 1,2 millones, se iniciarían en 2017, algo que, pasado un año, aún no ha comenzado".

Al margen de este tema, el dirigente popular detalló que en Jerez hay otros muchos incumplimientos de la Junta para denunciar tales como "las carreteras de acceso de La Granja, Estella, Cartuja... los centros de salud de las zona norte y centro y hospital de Jerez". Asimismo, incidió en que esta campaña también pretende "reclamar, una vez más, un préstamo reembolsable similar al que se le dio a Marbella y los casi 22 millones de euros que le debe de la Patrica".

Para el también parlamentario andaluz por Cádiz, "la Junta, gobernada por el PSOE y sus socios Ciudadanos, demuestra que no trata a Jerez como se merece. Necesitamos un tratamiento de capital de provincia, no administrativa, pero si como quinta ciudad de Andalucía y por eso no nos pueden dejar como si fuéramos una ciudad de segunda".

Por último, lamentó que "desde el propio Ayuntamiento de Jerez gobernado por la socialista Mamen Sánchez no se haya luchado por esta residencia ni por todas aquellas demandas que reclamamos. No tenemos un gobierno reivindicativo y que esté luchando en los distintos estamentos por Jerez".