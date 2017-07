La Junta invertirá 6 millones en la Jerez- Rota

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado una inversión de unos seis millones de euros para la carretera A-2078, conocida como la Jerez-Rota, y ha señalado que la Junta "no renuncia al objetivo de poder desdoblarla", aunque con un presupuesto para ello de 40 millones de euros ha explicado que "hay que ser sensato" con los recursos existente actualmente.

En declaraciones a los periodistas, López ha indicado que ha mantenido un encuentro con representantes de la plataforma que reivindica el desdoblamiento de la carretera A-2078 a los que les ha explicado las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno andaluz.

Así, el consejero ha afirmado que en el mes de septiembre se publicará en el BOJA la licitación del "primer tramo de lo que va a ser una mejora para la seguridad vial", con un millón de euros de presupuesto. Además, ha asegurado que se está haciendo "ya la redacción del proyecto complementario a este, con una inversión de cerca de cinco millones, que va a licitarse también el año que viene".

López ha destacado que la suma de estas actuaciones, con unos seis millones de inversión, "va a mejorar las condiciones de circulación por la carretera".

No obstante, el consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz "no renuncia al objetivo de poder desdoblarla, pero tiene un presupuesto de 40 millones de euros que ahora mismo en el escenario del plan Pista no tiene financiación". "Tenemos que ser sensato con los recursos que tenemos", ha añadido.

En este sentido, López ha manifestado que confía en que "vaya mejorando la situación desde el punto de vista de la capacidad financiera del Gobierno andaluz", lo cual "va a depender, entre otras cosas, de que el sistema de financiación autonómica se revise y Andalucía reciba en términos de aportación lo que reciben la media de las comunidades autónomas de España".

Así, ha añadido que Andalucía "tiene un hándicap de 4.600 millones en estos últimos años que ha dejado de recibir, si no, habría más capacidad de dar respuesta a políticas de infraestructuras también".

Finalmente, el consejero ha asegurado que las obras en la A-2078 "van a tener máximo nivel de agilidad y el compromiso de continuar con el desdoble que ya se empezó desde El Puerto". "Un compromiso con ambición pero a la vez con realismo, siendo consciente de los recursos que tenemos", ha concluido.