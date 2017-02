La Junta invertirá casi un millón de euros en reparar la Escuela de Arte

La Junta de Andalucía invertirá en torno al millón de euros en las obras de remodelación de la Escuela de Arte. Así lo confirmaron ayer el delegado territorial de educación, Juan Luis Belizón, y la alcaldesa de la ciudad en una visita al IES Asta Regia a la que también asistieron otros miembros del equipo municipal como Laura Álvarez, Carmen Collado, Santiago Galván y José Antonio Díaz.

Hay que recordar que el antiguo convento de la Victoria sufrió nada más comenzar el presente curso un problema en el techo de una de sus aulas, tras el cual, la Junta acordó llevar a cabo un informe patológico de la situación real del edificio mientras el Ayuntamiento se hacía cargo de la reparación momentánea del lugar.

La delegación territorial asegura que el informe patológico no entraña ningún tipo de riesgo

Meses después, concretamente en noviembre, el desprendimiento en una zona del claustro de la planta baja y en especial de un testigo que controlaba los movimientos de la estructura, propició la acotación de dicha zona y la preocupación del alumnado.

Ahora, una vez que los técnicos de la Junta han entregado el informe, compuesto por unas trescientas páginas, Belizón ha explicado que "hace falta realizar un determinado número de obras". Sí que recalcó que, no obstante, "no hay que hacer ninguna obra de emergencia, pero sí realizar diferentes intervenciones en tres fases". Del mismo modo, adelantó que las grietas que aparecieron "se han producido por filtraciones de humedad, y por tanto no hay ningún riesgo para la comunidad educativa de ese centro".

El importe total a invertir será de "novecientos ochenta y tantos mil euros", apuntó el delegado, aunque previamente, el Ayuntamiento deberá normalizar la situación del edificio, que a efectos legales está cedido para su uso por la Fundación Luis Pernía, propietaria real del inmueble. Para ello, explicó Belizón, "se van a poner en contacto el secretario general de la Junta con el del Ayuntamiento y así buscar el documento jurídico adecuado para que eso pueda ser así, ya que hablamos de dinero público, y a partir de ahí se redactará el proyecto".

En cuanto al tiempo de duración, el delegado territorial vaticinó un periodo "de unos tres años, aunque en este tipo de afirmaciones hay que ser cautelosos".

Al respecto de la situación jurídica de la Fundación Luis Pernía, la alcaldesa de la ciudad destacó que "es una cosa que estamos viendo porque esa ha sido otra de las cosas que nos hemos encontrado, como pasó con la Fundación Villamarta. Estamos viendo qué situación tiene, aunque para lo que pueda pasar en un futuro preferimos dejarla ahí tranquilita, ya que el Ayuntamiento a día de hoy no puede crear nuevas empresas ni fundaciones".