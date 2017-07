"La Junta quiere llevarse a Sevilla el archivo documental del CADF"

Izquierda Unida, que ya ha denunciado públicamente el "escaso nivel de implicación" de la Junta de Andalucía en la ciudad y la "incapacidad" del gobierno local para presentar "proyectos sólidos y serios" para Jerez, denunció ayer la propuesta de Museo Flamenco de Andalucía. Para la formación de izquierdas, esta nueva iniciativa con cargo a los fondos ITI es un "verdadero despropósito", especialmente con la inclusión de elementos tan "exóticos como el Toro de Osborne, el robot del pabellón de Tierras del Jerez de la Expo 92, un espacio dedicado a Marifé de Triana o un anuncio publicitario de un coche por parte de un reconocido bailarín". Según Sebastián Chilla, miembro del consejo político de la formación de izquierdas, "este despropósito es una prueba fehaciente de la falta de conocimiento y proyecto político del PSOE a nivel municipal y andaluz". En esa línea, Chilla cree que "un espacio museístico dedicado al flamenco tiene que alejarse de estúpidos tópicos y debe ser ambicioso, planteándose de forma integral y global, con el asesoramiento de artistas y expertos del mundo del flamenco". En este sentido, recuerda Chilla, "la comisión técnica del Museo Flamenco de Andalucía está formada por personas afines al PSOE, algo que recuerda al reciente escándalo del director del propio Centro Andaluz del Flamenco, que, puesto a dedo por un ex consejero de la Junta, cobraba como director sin saber tan siquiera dónde estaba el Centro Andaluz de Flamenco (CAF)".

Por otra parte, IU preguntará al gobierno local sobre el futuro del Palacio Pemartín, una de las "joyas arquitectónicas" del casco histórico de Jerez y cuyo buen mantenimiento, tras un proceso de rehabilitación que costó 90 millones de las antiguas pesetas, se debe a la existencia del propio Centro Andaluz del Flamenco. Chilla lamenta que "nadie se haya pronunciado sobre el futuro de este conjunto palaciego que "tras el desalojo del CAF volverá a ser de propiedad municipal, lo que denota el escaso interés del gobierno local por nuestro patrimonio histórico-artístico". También hace hincapié en la" poca comunicación y el carácter unilateral" de las medidas tomadas por la Junta a este respecto, ya que "no se hablado en ningún momento con los trabajadores del propio CAF, quienes, no sólo no han participado en la elaboración del esperpéntico proyecto del Museo Flamenco de Andalucía, sino que ni tan siquiera saben cuál será su futuro tras la dilapidación del CAF".

Para IU, la creación del Museo Flamenco de Andalucía es "una falsa apuesta de la Junta que vuelve a desplazar a Jerez". La formación recuerda que "el espacio dedicado a documentación en el nuevo proyecto no supera los 300 metros cuadrados, mientras que en el actual Centro Andaluz del Flamenco llega a 800". IU ve que "la Junta, con la complicidad del gobierno local, vende que Jerez se va a convertir en capital del flamenco cuando, en realidad, esta maniobra no es sino un señuelo para llevarse el mayor fondo documental del flamenco a Sevilla". Además, denuncia que la Junta "no quiere entender que Jerez no necesita a nadie que le venga a decir qué y cómo es el flamenco", recordando la importante labor que ejerce en la actualidad el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.