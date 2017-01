La Junta abre el plazo para la renovación de los conciertos educativos

Más de veinte centros de enseñanza, entre Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional, tienen hasta final de mes para renovar el régimen de conciertos educativos que tienen con la Junta de Andalucía. Así se recoge en la orden del BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) fechada el pasado 30 de diciembre de 2016.

Durante todo enero podrán presentar sus solicitudes y una vez realizadas serán las comisiones provinciales de conciertos educativos quienes se encarguen de "verificar el cumplimiento por parte de los centros solicitantes de los requisitos fijados en la normativa vigente y formular la propuesta de concertación".

Las citadas comisiones tienen de plazo hasta el 9 de febrero para examinar y evaluar las solicitudes y memorias presentadas y hasta el 16 de febrero para enviarlas a la dirección general competente.

Los conciertos educativos que se acuerden en cumplimiento de esta orden "tendrán una duración de seis años en el caso de la educación Primaria y de cuatro en el resto de enseñanzas, conforme al artículo 116.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin perjuicio de aquellos que, para garantizar la continuidad en la escolarización del alumnado del propio centro, tengan la duración de un año", recoge el BOJA.

A partir de ahí será la Consejería de Educación quien hará pública, a través de sus distintas delegaciones territoriales, con vistas al anuncio del programa de escolarización del curso 2017/18 que arrancará, como cada año, a principios de marzo.

La Junta ya ha dejado claro en los últimos meses su línea a seguir respecto a la educación en la Comunidad Autónoma. De hecho, en una de las últimas apariciones en el Parlamento de Adelaida de la Calle, consejera de educación, esta confesó que sólo habrá concierto para la unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial. A esto hay que unir el compromiso por parte de la Consejería de contratar a 1.700 docentes para el próximo año, algo que ya ha tenido la primera medida con la suspensión de las oposiciones de Infantil y Primaria, y las quejas de colectivos como Marea Verde.

De cualquier forma, el blindaje de la Lomce en los conciertos, que ha aumentado a seis años en Primaria y en cuatro al resto de enseñanzas, no parece que vaya a generar un movimiento brusco. Con todo, lo que sí parece claro es que, salvo que la reducción demográfica sea muy alta, los conciertos se mantendrán en la mayoría de los casos, no autorizándose así unidades concertadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización.

Estadísticamente hablando, Jerez sigue teniendo una alta demanda de solicitudes en los diferentes centros concertados de la ciudad. El pasado año, por ejemplo, en algunos colegios se superó incluso el número de solicitudes de matriculación, pese a que existía un importante descenso demográfico con respecto a años anteriores, un dato que pone de manifiesto claramente las preferencias de muchas familias jerezanas.