La Junta afirma que el proyecto de la A-2003 "estará en el BOJA en licitación en mayo"

La Plataforma A-2003 mostró días atrás su decepción ante el nuevo retraso en la obra de esta carretera. Pendientes de que se ejecute el tramo de dos kilómetros de Jerez a Estella, la Plataforma no entiende que se vaya a retrasar nuevamente este proyecto que estaba previsto comenzar en julio. Por ello, responsables del colectivo tenían previsto ayer un encuentro con el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández. Antes del encuentro, el responsable de la Junta avanzó que en la reunión "le vamos a trasladar que, con toda probabilidad, en el mes de mayo el proyecto esté en licitación". Fernández se mostró muy comprensivo con los miembros de la Plataforma: "Yo entiendo perfectamente a los vecinos, la lentitud es desesperante pero los trámites administrativos son los que son y nos ha pillado a todos, no sólo a esta Consejería, la nueva ley de contratos que entraba en vigor el 9 de marzo y está relentizando más de la cuenta el tema". Aun así, insistió en que "el compromiso del consejero cuando estuvo en Jerez fue inequívoco y esa carretera va a estar en el BOJA en el plazo de un mes". No obstante, no quiso fijar una fecha para el inicio de las obras tras varios plazos fallidos: "Será justo meses después de la licitación, sería un error ahora poner fechas concretas. Lo importante es que cuando tiene un proyecto en el BOJA en licitación es inamovible". ¿Qué tiempo? El que tienen las empresas para presentarse y nosotros para evaluar las ofertas. Nos hacemos flaco favor si damos las fechas".