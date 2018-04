La Justicia de Jerez se concentra para luchar por sus derechos

Concentrados frente a la puerta exterior principal del edificio de los Juzgados García Figueras a las 13 horas, los jueces, magistrados y fiscales de Jerez dieron paso a la lectura del manifiesto acordado por las Asociaciones de Jueces y Fiscales, que reúne una serie de propuestas de mejora de la situación de la Administración de Justicia, situación por la que se ven afectadas aproximadamente 5.000 profesionales de la carrera judicial y al Ministerio Fiscal.

El comunicado, cuya lectura ha sido efectuada por Lourdes Marín, jueza presidenta de la sesión octava de la Audiencia Provincial y Francisco García Cantero, fiscal del Área de la Fiscalía en Jerez, expresa principalmente el apoyo de las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales que salieron a la luz el pasado 16 de junio de 2017 y que además, fueron asumidas por 1.200 juntas de jueces por todo el territorio español y contaron con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados. En consecuencia, los jueces, magistrados y fiscales del municipio jerezano exigen a las Cortes Generales, al gobierno español y al Consejo General del Poder Judicial, debido a la urgencia de la situación judicial, que se lleven a cabo una serie de medidas concretas que refuercen la independencia judicial, que modernicen la Administración de Justicia en cuanto a calidad y eficacia y que mejoren sus condiciones profesionales. "Las instalaciones en las que nos encontramos actualmente trabajando son pésimas. Las propuestas que manifestamos son de plena aplicación para todos los órganos judiciales, pero concretamente en este edificio de García Figueras, recuerdo que cuando era decana ya había problemas y seguimos hoy día en las mismas. Ahora hay más órganos, más jueces y más funcionarios, por lo tanto, las condiciones empeoran todavía más", señala Lourdes Marín, jueza presidenta de la sesión octava de la Audiencia Provincial.

Más de 5.000 profesionales se ven afectados por la actual situación judicial

El colectivo exige, entre otras propuestas, la presentación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupere el régimen competencial, de organización, el funcionamiento y dedicación y que a su vez, garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando posteriormente la igualdad de género y la representatividad. Así mismo, se solicita un plan de inversión suficiente y prolongado que incrementen las plantas judiciales y fiscales equiparándolas a la medida europea en 300 plazas y un proceso de digitalización que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional en lugar de ralentizarlo.

En cuanto a la mejora de las condiciones profesionales, los jueces, magistrados y fiscales de Jerez reclaman una convocatoria inmediata y formal de la mesa de retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido el pasado año 2010 para adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función. Además, reclaman la recuperación del régimen de vacaciones y permisos, como el de paternidad, así como que se garantice una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, Francisco García Cantero, fiscal de Área de la Fiscalía en Jerez señala que desde su departamento exigen una derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios, la paralización de la implantación de la justicia digital mientras no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y la autonomía y el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal. "En cuanto a la justicia digital, es importante que se ajuste a las necesidades del Ministerio Fiscal así como a la totalidad de la Administración de Justicia. Hay muchas quejas en cuanto a la implantación efectiva de la justicia digital, y la opinión generalizada, sin prejuicios de algunas ventajas en concreto, es muy negativa. Actualmente, contribuye más a ralentizar el proceso que a hacerlo eficiente. De ahí a que entendamos que no se deba implantar mientras no exista una herramienta adecuada para lo que son nuestros fines y necesidades", concluye García.

El colectivo asegura que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente con las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones fiscales el pasado día 5 de marzo, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación ya iniciado.