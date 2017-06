La Justicia europea rechaza aplicar la directiva de cláusulas abusivas a un caso en Jerez

Un Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó ayer que la directiva europea de cláusulas abusivas en hipotecas no se aplica al caso que enfrenta en jerez a una ciudadana con el Banco Santander porque su hipoteca fue ejecutada y el juicio actual concierne solo el registro de la propiedad.

El abogado general Nils Whils se pronunció así sobre una cuestión planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jerez de la Frontera, que consultó a la Corte sobre su capacidad para aplicar esta directiva en el juicio que enfrenta a una consumidora con el Santander por el registro de la propiedad de un piso que le había pertenecido pero que pasó a ser del banco tras la ejecución de su hipoteca en 2011.

El banco presentó la demanda de desahucio tras iniciar la ejecución de la vivienda hipotecada

El Banco Español de Crédito, absorbido posteriormente por Banco Santander, concluyó con una cliente un contrato de un préstamo para la adquisición de una vivienda en el que se preveía que ambas partes podrían hacer uso de un procedimiento judicial para ejecutar la hipoteca. Dicho contrato confería al banco un mandato para representar a la cliente el día en el que se otorgase la escritura de venta.

En 2011, el Banco Santander inició ante notario un procedimiento extrajudicial para ejecutar la hipoteca, que concluyó con la adjudicación de la vivienda hipotecada -y por tanto las escrituras de propiedad- a la entidad sin que la deudora participase en el proceso, por la aplicación de las cláusulas que se habían acordado en el contrato hipotecario.

Tres años después, el banco presentó ante el juzgado jerezano una demanda para desahuciar a la consumidora y que se le entregase la posesión del inmueble, lo que constituye un procedimiento de "ejecución de derechos reales sobre inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad", recuerda el Tribunal europeo en un comunicado.

En este sentido, el Abogado General señala que el juzgado no está tratando de "la validez de un contrato de préstamo hipotecario ya que éste ha agotado todos sus efectos, sino únicamente acerca de un título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad", y afirma, según el comunicado, que le resulta "sorprendente" la consulta del órgano judicial jerezano.

"No nos encontramos ni en el marco de un procedimiento de ejecución de un requerimiento de pago ni en el marco de un procedimiento de ejecución forzosa aún no concluido y en el cual siga siendo pertinente pronunciarse sobre el carácter abusivo de las cláusulas del contrato hipotecario anteriormente firmado", dice el Abogado.

Por ello, recomendará al Tribunal de Justicia, que en la gran mayoría de los casos sigue sus directrices aunque éstas no sean vinculantes, que dictamine que ya no resulta pertinente plantear la cuestión de si es necesario eliminar o evitar la inclusión de la cláusula abusiva y que, por tanto, la directiva no implica que el juez español pueda pronunciarse sobre ello en este caso.