" Killo, ¿k' ase?"

K style="font-variant: small-caps">ILLO es el perro más andaluz de la protectora, su propio nombre lo indica. Es de tamaño mediano y raza mestiza. Para mí, es la mejor raza porque coge lo bueno de cada una y eso es nuestro Killo, un conjunto de cosas buenas. Cumple 10 añitos en junio y, ¿qué mejor jubilación que encontrar un hogar?

La primera vez que vi a Killo fue en mi primer día de voluntaria. Es característico por su delgadez y silueta de modelo, propia de una pasarela, su rabo de un lado para otro por el ansia de conocerte y esas orejas grandotas que le ayudan a estar al loro de todo. Y qué hablar de sus ojos, marrones como un chocolate calentito, pues con su mirada transmite calidez y ternura. Me fijé en él desde ese momento y no se me ha podido ir de la cabeza, es de mis favoritos y se ha ganado ese puesto con creces. En su hora de recreo sale lleno de energía a curiosear, pero antes te saluda muy educado, y ya cuando ha olido todo y dado su paseo no se despega de ti.

Mimos, mimos y mimos es lo que pide, nunca se cansa y es que es tan cariñoso y atento que hasta en tus peores días podría sacarte una sonrisa. A través de su mirada te agradece y aprecia el ratito de tu tiempo que le dedicas, aunque de ratito nada porque los abrazos y las caricias se convierten en media hora, y es que es un zalamero y hace que te entretengas aunque no puedas. Es muy sociable, sale con muchos compañeros perrunos y se divierte jugando y corriendo con ellos. Como el recreo le gusta mucho, cuando se termina se hace el remolón y tienes que ir y cogerlo en brazos, como a un niño.

Y es que claro, Killo llegó de cachorro y se ve que no quiere admitir su verdadera edad, pues sigue siendo igual de juguetón y activo que siempre.

Por eso le gusta mucho salir de paseo, va genial con correa y es muy bueno en la calle. Dio positivo en Leishmania, la tiene controlada y hace vida normal. A lo mejor es por esto por lo que ha sido invisible toda su vida pero, ¿por qué? ¿Quién no tiene algún achaque? Si le das una oportunidad a Killo, no te arrepentirás. Todos sus compañeros de chenil la han tenido o se han ido de mayores, y él sigue allí. Es un tesoro que aún no ha sido descubierto, ¿lo haces tú?

PARA ADOPTAR:

675 48 59 92

*(VOLUNTARIA DE 'NO ME ABANDONES')