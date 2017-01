Kilovatios, abuso, y desvergüenza

Si nos hemos partido la cara, peleado, y muchos, perdido la vida para alcanzar y mantener una mejor calidad de vida y una sociedad más justa; si hemos batallado para que sea la Ley, y no la fuerza, la que dirima disputas y pleitos entre nosotros; si hemos tumbado muros y construido puentes para que la igualdad y la fraternidad dejen de estar lo lejos que han estado; no ha sido para dejarnos caer en manos de quien, sin escrúpulo alguno, utiliza las necesidades primarias de los ciudadanos, única y exclusivamente, para beneficio propio.

No soy en absoluto partidario del intervencionismo del Estado. El funcionariado debiera ser el mínimo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración, todo lo demás, cuanto más mejor, estaría mucho más cerca de la eficiencia si fuese la iniciativa privada quien se encargase de su puesta en marcha, mantenimiento y mejora. Eso sí, es el Estado quien ha de sentar las bases para que el juego de la libre, leal, y legal competencia garanticen al ciudadano la calidad exigible en los servicios a precios proporcionados y razonables.

La obsoleta y casposa disputa entre comunismo y capitalismo está del todo superada. A pesar de los neo populismos vendedores de humo, de los trepas "rojeras" de siempre, y de algún que otro dictadorzuelo residual, con poco tiempo de vida por delante; nadie, salvo los que lo organizan, quiere vivir en un régimen comunista, nadie. No se trata, por tanto, de decidir entre una de estas dos opciones, porque la decisión ya ha sido tomada, se trata de estructurar con justicia, equidad, y lealtad el tipo de Estado en el que todos queremos vivir, para eso pagamos a los políticos aunque, en demasiadas ocasiones, parece que no se enteran.

Es inaceptable permitir que una necesidad básica como es la electricidad, imprescindible e insustituible para mantener la calidad de vida que nos hemos ganado, se utilice para negociar, especular, y explotar a los ciudadanos. No caben explicaciones ni excusas, "con las cosas de comer, no se juega", pero lo están haciendo.

La retahíla de incongruencias, chapuzas y disparates que los diferentes gobiernos han ido cometiendo en las últimas décadas es sorprendente, e intolerable. Primero fue el cerrojazo, precipitado y sin planificación adecuada, a las centrales nucleares, fuentes de energía eficiente, muy barata y, se diga lo que se quiera, razonablemente seguras. Hubo que indemnizar las inversiones realizadas que, claro, pagamos, y seguimos pagando, nosotros cada mes en la factura de la luz. Luego vino la energía solar, un método limpio, efectivo y, también, muy barato. Se apoyó, se subvencionó y, ahora que la tecnología ha avanzado hasta extremos que el autoconsumo es una realidad, lo estrangulan, penalizan, e incluso lo prohíben… ¡me lo expliquen, por favor! Después surgieron otras energías renovables, como la eólica. Subvenciones millonarias, inversiones equivalentes… años después se suprimen, por decreto, las subvenciones, muchas de ellas legalmente comprometidas. Habrá que volver a pagar… ¡tendremos que volver a pagar! ¿En qué humana cabeza, que medio bien funciones, encaja esta sarta de insensatos desvaríos?

Acompañando todo este despropósito generalizado, desde siempre nos pasan al cobro un recibo de luz pensado para ser indescifrable. Nos dicen que lo modifican, para clarificar… ¡mentira! Nos dicen que lo van a aclarar, para que lo entendamos… ¡mentira! Nos hablan de que hay "un déficit tarifario" que hemos de pagar… ¡mentira! ¿Déficit de tarifa?, si, como nos cuentan, producir electricidad es más caro de lo que nos cobran ¿cómo ganan miles de millones de euros cada año las compañías eléctricas?

La realidad es que el Gobierno, éste y el anterior y el de antes y el que lo precedió también, todos, legislan para favorecer de modo descarado, salvaje e inaceptable, a los monopolios energéticos. Miren donde acaban ex presidentes, ex ministros, ex secretarios… en los Consejos de Administración de Endesa, Iberdrola, o Fenosa, cobrando asignaciones millonarias, con dietas escandalosas, por no hacer nada… porque ya me dirán que saben Felipe González o José María Aznar de kilovatios…

Sus abusos les llenan la cartera, a unos y otros -leía ayer en Internet que el presidente de Iberdrola gana 42.000 euros al día-, mientras dejan a dos velas a la ciudadanía -la factura de la luz bajaría un 65% si se eliminaran los "costes políticos"-. La cara dura, durísima, con la que esgrimen argumentos para justificar lo injustificable, de puro bochorno, da vergüenza ajena. Los bandoleros de la Sierra Morena del XVIII y XIX, asaltaban a los confiados viajeros con arcabuces, ahora en el siglo XXI, los del Ibex 35, y quien se lo permiten, lo hacen con kilovatios.