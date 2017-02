Laura Álvarez: "La guardería de La Barca no va a cerrar"

Los responsables del centro de educación infantil El Paje de La Barca, cuya concesión administrativa corresponde a Senda, informaron esta semana a los padres de los más de 80 niños que están escolarizados que se quedarán desde el lunes sin dicho servicio debido a los impagos por parte del Ayuntamiento de Jerez. El propio alcalde de La Barca, Alejandro López, se hizo también eco de la información el martes a través de redes sociales y denunció la necesidad de buscar una solución. Tras el anuncio y las críticas, la delegada municipal de Educación, Laura Álvarez quiso enviar ayer "un mensaje de absoluta tranquilidad a esas madres y a esos padres porque la guardería no va a cerrar". De hecho, pidió que no se utilice a las madres y padres "para solucionar problemas administrativos. Vaya por delante que ha habido un problema administrativo, y que esta delegada entona el mea culpa, porque tenemos y vamos a buscarle una solución definitiva".

En primer lugar, Álvarez hizo hincapié explicó que la Junta de Andalucía "ha pagado regularmente la transferencia por este convenio pero nosotros tenemos un procedimiento administrativo que está obsoleto". En concreto, detalló que el convenio "no especifica la cantidad económica porque, cuando tienes alumnos de 0 a 3 años, el número de alumnado va variando mes a mes... La cuestión compleja era si reconocemos ese convenio con esa cantidad luego va a haber diferencias porque los ingresos van variando en función de lo que va liquidando la guardería". No obstante, la delegada municipal aseguró que el interventor ya ha puesto una solución encima de la mesa y "los técnicos de economía van a reflejar en el presupuesto la cantidad total del convenio y vamos a poder regularizar los pagos".

El alcalde de La Barca pedirá que la Junta pague directamente al centro infantil

Para evitar confusiones, detalló que el procedimiento para realizar los pagos es poco ágil: "A día de hoy la Junta ingresa en el Ayuntamiento el dinero de esa mensualidad y hay que hacer generación de crédito y modificación presupuestaria, dos pasos complejos y lentos". Posteriormente, según Álvarez, la delegación de Educación debe hacer una propuesta de gasto que tiene que ser informada por el interventor, pasar a junta de gobierno local y ser aprobada. "Después pasa el expediente a Intervención para ser contabilizado y después Tesorería da la orden de pago", resumió ayer la delegada, reconociendo que a lo largo de todo este procedimiento "la empresa está asumiendo todo ese tiempo el coste cuando la Junta está pagando puntualmente".

En este punto, la edil explicó que había hablado este martes personalmente con el gerente de la empresa concesionaria de El Paje y le trasladó que no debía preocuparse ya que "este gobierno va a solucionar mañana el pago". De hecho, se esperaba que el pago se hiciera efectivo ayer o a lo largo del día de hoy. "Desde esta mañana a primera he hablado con el interventor y estamos dedicados a solucionar ese problema. Pero de verdad que la solución va a ser definitiva, no va a ser una solución de este pago", dijo, recordando que no es la primera vez que ocurre esta situación. En este punto, recordó que ya en febrero de 2015 la entonces delegada Lidia Menacho reconoció públicamente que no se le había hecho en ese año escolar ningún pago a la guardería pero "el alcalde en ese momento no quiso alertar a esos padres y esas madres", criticó Álvarez.

Para concluir, la responsable municipal de Educación insistió en que "este gobierno no sólo no va a permitir que se cierre la guardería sino que va a arreglar el problema administrativo, que es lo que hay detrás". "Quiero dejar bien claro que no hay ningún problema ni por parte de la Junta, que está pagando regularmente, ni de voluntad política y llamo a todas las personas que estamos en política para que el enfrentamiento entre elefantes no se lleve por delante a unos madres y padres que hoy se levantan con una alerta que no es cierta", aseguró.

Por su parte, el alcalde de La Barca, Alejandro López, citó ayer a los padres y madres del centro infantil para explicarles la situación. En una reunión celebrada por la tarde en el centro cultural de la pedanía, el alcalde explicó que está previsto que el pago se haga efectivo de manera inmediata y quede solventado el problema. Tras las críticas cruzadas con la delegada de Educación, ayer Alejandro López reconocía que se había tratado de un problema "administrativo" y reconocía la lentitud de las gestiones municipales debido a la burocracia. Por ello, adelantó que pediría un encuentro con el Ayuntamiento de Jerez para que "la transferencia de la Junta se realice directamente al centro infantil", de modo que no se repitan estos retrasos en los pagos.