Levantan la suspensión de la contratación de abogados externos por el Ayuntamiento

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha decretado el levantamiento de la suspensión cautelar que semanas atrás había impuesto sobre el proceso de contratación seguido por el Ayuntamiento para externalizar la asesoría jurídica municipal. Ayer, el gobierno local informó en un comunicado que este órgano ha decidido "inadmitir" el recurso que se había presentado.

En un principio, la CGT se había atribuido la presentación de este recurso pero ayer el ejecutivo desveló que este sindicato no lo ha presentado sino que lo hizo una entidad denominada Utopía Jerez, aunque la denuncia estaba firmada por algunos representantes cegetistas del Ayuntamiento. Precisamente esta circunstancia ha sido uno de los motivos de la inadmisión a trámite del recurso ya que esta entidad "al no tener representación sindical alguna, no tiene interés legítimo para presentar el recurso", según lo apuntado ayer por el ejecutivo.

Por ello, el equipo de gobierno calificó de "rotundamente falso" que la CGT presentara un recurso por cuanto el recurso fue presentado por ese nuevo y desconocido sindicato". Al respecto, señaló: "El recurso presentado por el desconocido sindicato, firmado por un líder de la CGT, falta a la verdad en el escrito intentando hacer valer la representación sindical de la CGT en el Ayuntamiento, cuando el sindicato recurrente es otro distinto creado recientemente y desconocido en la ciudad. La manipulación y falsedad es tan grave, que incluso llegaron a aportar un documento con el listado de los nombres de los delegados sindicales de la CGT, intentando hacer creer al Tribunal que eran representantes sindicales del sindicato nuevo recurrente".

A principios de noviembre se aprobó en una junta de gobierno local el concurso para la contratación de un despacho de abogados para que se encargue de la representación jurídica municipal así como la asistencia en materia de gestión de recursos humanos. De hecho, desde febrero se ha contado con los servicios del bufete sevillano Martínez Escribano para estas funciones. Y ahora, con esta nueva contratación se quiere adjudicar este servicio durante los dos próximos años por un precio que ronda los 300.000 euros, una externalización que el gobierno local justifica en la falta de funcionarios licenciados en Derecho que tiene el Ayuntamiento. La suspensión cautelar se produjo en el momento de que la mesa de contratación estaba estudiando las propuestas presentadas.

Siguiendo con los motivos expuestos por el Tribunal en su comunicación, el ejecutivo explicó que el sindicato "no ha aportado toda la documentación requerida legalmente para poder recurrir, ni tan siquiera la cumplimentaron tras otorgarles un plazo de subsanación" y que tampoco ha podido "acreditar" los motivos que esgrime para suspender la contratación por lo que se ha acordado "la inadmisión del recurso y el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación del bufete externo".

Tras esto, el gobierno municipal cargó contra la CGT. "En el Ayuntamiento ya estamos acostumbrados al boicot sindical que viene llevando a cabo algunos sindicatos, que en la anterior legislatura permitieron todo, aunque con el gobierno municipal del PP se perpetró las mayores pérdidas de derechos laborales de la plantilla municipal en la historia del Ayuntamiento", advirtió. Acto seguido, añadió: "¿Por qué no recurrieron, entre otras muchas cosas, las contrataciones de despachos de abogados hechas por el gobierno de María José García-Pelayo, incluso algunas con claro incumplimiento de la legalidad?".