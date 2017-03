"Llegaremos a Jerez con humildad"

-¿El gran estreno y el gran momento de este año será su hermandad en la carrera oficial?

-Si me lo preguntas a título personal, sí. Es la ilusión y el esfuerzo de muchos hermanos durante años. Había muchas ganas de que llegara este momento. Comparto que otro gran estreno es el palio de Salud y Esperanza. Es también el esfuerzo de muchos cofrades de la Clemencia.

-La hermandad se gestó en otra zona de Jerez ¿Cuántos siguen siendo de La Granja?

-Quedan bastante. Ahora en Villa del Este por supuesto que está la mayoría de hermanos de Pasión, pero los que comenzamos seguimos estando y seguimos siendo de La Granja. Las raíces son de aquel barrio, aunque nos nutrimos de nuestra nueva feligresía.

-Hay un pasaje o calle en La Granja con el nombre del Señor.

-Por supuesto. No se puede perder de vista la historia. Y nuestra historia nace allí. Es bonito que se sepa siempre que los orígenes fueron allí, en aquel barrio.

-Aquello fue un intercambio. El Soberano llegó a La Granja y ustedes se fueron a aquel barrio ¿Han sentido cierta 'envidia' de que otros conquisten su zona original?

-Hace ya muchos años de aquello. Cuando ocurrió sí que es cierto que nos sentó mal. Éramos muy jóvenes. Pero ahora ya lo analizas fríamente y ahora estamos muy contentos. No me cambio ahora por nadie. Y me alegro que ellos estén allí. Siempre hemos tenido muy buena relación y siempre nos han servido de referente a nosotros. Son las cosas de Dios.

-¿Tienen buena relación?

-Sí. Por supuesto. Ellos nos han ayudado mucho en la caminata que nos pegamos en la estación de penitencia porque fueron de los primeros en lograr estar muchas horas en la calle.

-¿Cuántas horas van a estar en la calle?

-Pues son once horas y cuarto. Al menos vamos a intentarlo. La cofradía va a salir a las tres de la tarde para llegar al palquillo a las siete. Vamos holgados porque no queremos tener retrasos con las hermandades que vienen detrás. A la vuelta quizá vamos más milimetrados y puede ser que nos retrasemos algo. Pero creemos que podemos cumplir perfectamente con lo establecido. La recogida está en torno a las dos y cuarto de la mañana ya del Lunes Santo.

-¿Cómo llevan la logística?

-Pues hemos cogido como referente al Soberano Poder y la Clemencia. Habrá momentos de avituallamientos para los nazarenos con el fin de que vayan al servicio, beban o coman algo. Tres puntos de descanso y otros tres a la vuelta porque es necesario. Además llevaremos un coche escoba con el suministro necesario. O para que descansen los hermanos porque somos un pueblo. Van niños, jóvenes y mayores.

-¿Han subido en número de hermanos?

-Por supuesto. Ahora somos trescientos y pico de hermanos. Y está previsto que superemos los ciento cincuenta nazarenos.

-¿Hay estrenos?

-Sí. La imagen de Caifás y del guardia judío. Los candelabros de guardabrisa de las cuatro esquinas del paso. Y sobre todo la cruz de guía. Queríamos llegar a la carrera oficial con nuestra propia cruz de guía. Hemos hecho un esfuerzo para que así sea. También nuestro banderín de los jóvenes que van a sacar su estandarte. Algunos estrenos pueden llegar a última hora.

-¿Cómo llevan lo que se denomina como velocidad de crucero? O comer metros.

-Pues muy bien. Quizá estos últimos Sábados de Pasión han sido preparatorios para lo que nos tenía que llegar. Entonces la cofradía sabe que hay que cuidar al nazareno. Y la mejor forma es andando. Así que tenemos una sólida cuadrilla que sabe andar cuando hace falta. Lo hacen de categoría. No puede haber parones.

-Una de las grandes aportaciones de las nuevas hermandades a la Semana Santa jerezana.

-Todas venimos del extrarradio y no hay más remedio que andar. Ha sido una necesidad.

-¿Qué va a sentir el hermano mayor cuando llegue el momento de plantar la cruz de guía en el palquillo?

-No me lo planteo. No quiero pensar en eso. Soy muy metódico y duro de lágrima. Pero será uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo comencé siendo un niño y veía a las cofradías antiguas y ni me planteaba que en mi barrio pudiéramos llegar hasta aquí. Ahora ya es un sueño cumplido.

-¿Se va a significar con algo especial ese momento?

-Vamos a entrar como una cofradía más. Llegaremos con la mayor humildad pero no hay nada preparado. Se pedirá la venia y cumpliremos con el protocolo.

-Domingo de Ramos. Sin embargo no ha estado exento de polémica.

-Se ha dicho de todo en la calle. Entiendo la postura de los hermanos mayores. Son muchos años los mismos en esta jornada. Hay una rutina de los hermanos que siempre han salido a una hora determinada. Complica a muchas personas y hay que entenderlo. Por lo demás se ha hablado mucho pero hay buen ambiente entre nosotros. Cada uno vela por su propia cofradía y es normal.

-¿No se ha sentido desplazado? Como que no estaban invitados a esta fiesta y de pronto aparecen para molestar.

-Venimos nuevos y nos amoldamos a todos. Desde tu propia perspectiva lo ves fácil pero vuelvo a repetir que es complicado cambiar lo que está establecido de siempre. Pero no hay problema por este asunto.

-Le veo muy diplomático.

-De verdad que no.

-Quince minutos.

-Bueno, eso es normal. Te vuelvo a repetir que cada uno defiende a su hermandad. Y es normal.

-Y de fondo, el Señor de Pasión.

-Es media vida nuestra. Está conmigo siempre. Es uno más de la familia y nos protege.