Llena tu auto con los mejores conceptos

Durante más de veinte años, desde Psicología Diez, hemos tratado de colaborar con centros educativos y padres para conseguir que hijos y alumnos desarrollen un autoconcepto que les ayude a vivir mejor, ya que ésta, no es, en absoluto, tarea sencilla. En algunos casos, es necesaria la intervención con los padres y, para ello, organizamos nuestras Escuelas de padres y los Talleres de coparentalidad positiva. Por el contrario, en otras ocasiones, es necesaria la intervención directa con los menores.

Purkey, en 1988, definió el autoconcepto como un complejo sistema de creencias, actitudes y opiniones aprendidas que cada persona mantiene como verdaderas sobre su existencia personal. Años después Broderick y Blewitt (2006) lo consideraron una de las características esenciales para un adecuado desarrollo psicológico, social y educativo. Y en los últimos años, cada vez hay mayor número de estudios que relacionan un buen autoconcepto con el bienestar general en la vida adulta.

Por tanto, dadas las ventajas de desarrollar un autoconcepto positivo en los menores, hemos diseñado un sencillo juego, que tanto profesores como padres pueden utilizar en el aula o en el hogar respectivamente. Basándonos en el pragmatismo que nos aporta el uso de analogías para aprender, decidimos utilizar un auto (automóvil) para trabajar con el auto-concepto.

En primer lugar, cada menor tendrá que dibujar un auto y colorearlo con su color favorito para que recuerde siempre que ese es su auto. El objetivo fundamental de este juego consiste en que cada menor llene su auto de los mejores conceptos sobre sí mismo o de las cualidades propias de las que más disfruta. Dado que la actividad se puede adaptar a distintas etapas educativas, desde el inicio de la Educación Infantil hasta la finalización de la Educación Primaria, el auto puede llenarse de valores o habilidades muy distintas: dibujar, cantar, correr, contar chistes, leer, estudiar, jugar a videojuegos, jugar a fútbol, bailar, ayudar a los demás, ser divertido, ser responsable, ser valiente, hacer cosas con sus padres y amigos o, incluso, publicar video tutoriales en internet.

En algunos casos, los niños no tendrán problemas para llenar su auto de buenos conceptos sobre sí mismos, proporcionando así a los adultos una placentera tranquilidad sobre su bienestar emocional. Sin embargo, en muchas ocasiones, encontramos niños que tienen muchas dificultades para llenar su auto de buenos conceptos. Aquellos niños que no pueden caminar, los que no pueden ver, los que se sienten tristes continuamente, aquellos que no tienen padres, los que no pueden salir de casa, los que han sufrido malos tratos, los que padecen enfermedades que casi preferimos no conocer y sufren el rechazo de los demás, probablemente necesiten que alguien les ayude a llenar su auto de buenos conceptos.

Desde luego, no basta con jugar, es necesario que el menor se sienta querido desde sus primeros días de vida, que tenga sus necesidades básicas cubiertas, que consiga tener amigos y que se divierta jugando y aprendiendo mientras que crece. Además, con cada hijo o alumno, durante su crecimiento, tendremos que conseguir que, al igual que los demás niños de su edad, consiga superar con éxito los distintos momentos críticos del desarrollo. Es decir, cada cierto tiempo, la mayoría de sus compañeros habrá adquirido ciertas habilidades que facilitarán el aprendizaje de otras más complejas. Existen pruebas de evaluación, las denominadas pruebas de desarrollo, que nos permiten saber cuáles son esas destrezas que el menor debería haber adquirido en cada grupo de edad, desde los 6 meses hasta la edad adulta. Por ello, cuando, en esos momentos críticos, un niño tiene que aprender a ir al baño sólo, a formar los primeros puzles, a pronunciar las primeras palabras o a escribir las primeras letras, no debe quedarse atrás, porque cada uno de esos logros son los que le facilitan la oportunidad de ir añadiendo nuevos éxitos en su maravilloso auto de conceptos positivos.