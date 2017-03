Loles López: "Los emprendedores son héroes que tenemos que apoyar"

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, se reunió ayer en Jerez con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz para atender sus demandas. Antes de mantener el encuentro, la dirigente popular agradeció "la oportunidad de tener con ellos un encuentro para conocer las inquietudes que tienen y para saber cómo ayudarlos porque ese es el sentir, la vocación que tenemos cualquiera de los que creemos realmente en la necesidad de la política y en la grandeza que tiene la política: ayudar y servir a los demás".

López aseguró que los políticos son "meros instrumentos para allanar y facilitar el camino, a todos en general, pero sobre todo a un sector tan importante como son los empresarios y los emprendedores". "Lo digo porque estamos hablando de creadores de empleo que no sólo dejan todo su tiempo en crear empleo sino también su patrimonio", añadió, recalcando que son "unos héroes a los que todas las Administraciones tenemos que apoyar y arrimar el hombro". En este sentido, recordó que el Gobierno de España ha puesto en marcha "un impulso muy importante" para Cádiz con el proyecto ITI. "Creo que es el mejor plan de empleo que puede existir para esta ciudad, el proyecto ITI, que viene de la mano del Gobierno de España y que son 1.300 millones de euros", apuntó. Loles López aprovechó la ocasión para insistir en que "tendría un mayor impulso si cabe si tuviésemos el compromiso de la Junta en todas aquellas cuestiones necesarias para la creación de empleo, para los autónomos y para los jóvenes emprendedores". En ese sentido, puso de relieve los últimos datos de la ejecución presupuestaria de la Junta en materia de fomento del empleo, referidos a 2016, asegurando que en la partida de Fomento Empresarial se habían previsto gastar 439 millones y sólo se han gastado 200, "hay otros 239 que no sabemos dónde están". Igualmente, en la partida de Ayuda a Autónomos, había previstos 60 millones y sólo se han gastado 16. "¿Dónde está el resto?", cuestionó.

Los jóvenes empresarios reclaman "un plan estratégico para la provincia"

La dirigente popular insistió en la necesidad de que en un tema tan importante como es la creación de empleo "es necesario que todos arrimemos el hombro", por lo que criticó que "no está bien" que Susana Díaz "meta los dos hombros para subir ella a nivel nacional en su partido y no lo meta para ayudar a los andaluces. La última prueba la tuvimos ayer". En este punto, la secretaria general del PP andaluz lamentó que se impidiera el jueves en el Parlamento la aprobación de la eliminación progresiva del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía y se mostró sorprendida de que el "consejero Marín" no ejerza más presión para que se termine con este impuesto. Para Loles López, el "consejero Marín, que es como yo le llamo", no sólo no ejerce presión para eliminar este impuesto sino que, además, "le alisa el camino a la señora Díaz para que siga su viaje a Madrid". Por todo ello, reprochó que no saliera adelante la propuesta del PP andaluz porque "se ha decidido que aquí quien hereda es la señora Díaz y no los andaluces. En Madrid heredan los madrileños, en Galicia los gallegos y aquí la que hereda es la señora Díaz".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, Jesús Belgrano, agradeció ayer a Loles López que "esté con nosotros para que haga una lectura comprensiva de lo que vamos a proponerle". Aseguró que es importante "porque tenemos un punto de inflexión en esta provincia, hemos sido galardonados con un gran premio que es la ITI. Somos los únicos que la hemos recibido y tenemos la responsabilidad cada gaditano de hacer uso con la mayor rentabilidad de cada euro que reciba esta provincia".

Belgrano hizo hincapié en la importancia de que esos fondos "vayan destinados a la creación de empresas y empleo, pero es muy importante también que exista un plan estratégico para esta provincia de una vez ya por todas". El presidente de los jóvenes empresarios recordó que "al final quien crea empleo es la iniciativa privada y creo esa es la lectura con la que queremos que salga el PP de aquí". Haciendo alusión a las declaraciones de la dirigente popular, Belgrano recalcó también que "es muy importante que no se vayan creando reinos de taifas en otras comunidades autónomas, que es lo que estamos haciendo cuando estamos por debajo en tributación, es decir, cuando comunidades autónomas vecinas tienen una situación tributaria más ventajosa que la autónoma andaluza". Por tanto, concluyó, "todo eso va en nuestra contra y tenemos que luchar para que los euros se rentabilicen aquí, se cree empleo aquí, se creen empresas aquí y se financien las empresas aquí".