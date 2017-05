Lustau repite como bodega del Marco de Jerez más premiada

Más información Jerez arrasa en la Wine Challenge con 35 de los 72 oros en disputa

El idilio de Lustau con los grandes concursos internacionales de vino prosigue. La firma del Grupo Caballero ha vuelto a situarse en 2017 como la bodega de Jerez más premiada en el 'grand slam' de los certámenes mundiales de vino, en concreto el International Wine Chalenge (IWC), International Wine and Spirits Competition (IWSC) y Decanter World Wine Awards (DWWA), cuyos jurados coinciden en destacar la calidad de los vinos de esta casa con un total de 80 medallas, en las que se incluyen 21 oros y tres Trophies a los mejores vinos en sus categorías.

Las diferentes gamas de Lustau triunfan en los más prestigiosos concursos, en particular los vinos Premium de vejez calificada (VOS y VORS), que a la docena medallas de oro cosechadas unen varios trofeos.

Entre estos últimos, la bodega destaca el título de 'Best Very Old Sherry' logrado por 'Lustau Oloroso VORS' en Decanter y que lo acredita como el Mejor Jerez de Vejez Calificada en la categoría de vinos de más de 20 y 30 años de crianza. En este mismo concurso, 'Lustau Pedro Ximénez VOS' se alzó con el título 'Best Sweet Sherry' al Mejor Jerez Dulce, mientras que en la International Wine Challenge, 'Lustau Pedro Xíménez VORS' obtuvo un Trophy al Mejor Pedro Ximénez del certamen.

La gama Solera Familiar de la bodega, en la que están representados los principales estilos de jerez y que componen doce vinos, ha obtenido cuatro medallas de oro, a la que se unen otros cinco oros de la gama Almacenista, que este caso reúne ocho vinos de pequeños productores de Jerez, El Puerto y Sanlúcar, las tres ciudad es que conforman el triángulo de crianza de los vinos del Marco.

Bodegas Lustau prolonga con estos resultados su exitosa trayectoria en la actual década, una década de oro en la que la firma jerezana suma dos premios 'Len Evans' (2011 y 2016) de la IWC que reconocen su trayectoria en los últimos cinco años, convirtiéndose además en la primera bodega en revalidar este título en la historia de la competición.

Los premios Len Evans fueron remtados además con los títulos a la 'Mejor Bodega Española' (2011) y 'Mejor Bodega de Jerez' (2015), ambos otorgados por el jurado de este mismo concurso.

Como confirma la organización del certamen, es la primera vez que una bodega revalida este título en la historia de la "International Wine Challenge".

Una década para enmarcar en la que destacan especialmente los siete títulos de 'Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo' logrados por el enólogo de Lustau, Manuel Lozano, que el año pasado fue nominado a título póstumo por octavo año consecutivo y al que la organización homenajeó al anunciar durante la ceremonia de entrega que el premio al mejor vino generoso del mundo ('IWC Champion Fortified Wine') pasaría a denominarse 'Manuel Lozano Trophy IWC Champion Fortified Wine'.