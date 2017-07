Luz verde a la peatonalización parcial de la plaza de Las Angustias

La junta de gobierno local aprobó el viernes el proyecto de peatonalización parcial de la plaza de las Angustias, una vieja aspiración política que IU sacó del olvido con su propuesta de acometer la actuación con cargo a los cerca de 20 millones de euros de los fondos Edusi -Estrategia de Desarrollo Urbanos Sostenible Integrado- asignados a Jerez hasta 2020.

El proyecto, consensuado con la mesa de Movilidad, cuenta igualmente con el visto bueno previo de la comisión municipal de Patrimonio Histórico, informa el gobierno local en un comunicado, en el que no facilita información alguna sobre los plazos de ejecución ni sobre el presupuesto, que el Ayuntamiento estimó en su día en una horquilla de entre 300.000 euros y 400.000, más del doble del importe previsto en la propuesta inicial del grupo municipal IU, al que el ejecutivo local reconoce su colaboración en el proyecto.

La propuesta aprobada, explica el gobierno socialista en un comunicado, consiste en peatonalizar dos de los cuatro viales que circundan el espacio central de la plaza de Las Angustias. Estos dos viales que se corresponden con la prolongaciones de las calles Diego Fernández Herrera e Higueras, conforman una 'L' que en su enlaza en su ángulo recto con la red peatonal que se extiende por las calles Levante, Évora y Doña Blanca.

La actuación comprende una superficie de 3.500 metros cuadrados, de los que casi la mitad se corresponde con la peatonalización de los viales reseñados, mientras que se procederá a la repavimentación de los restantes -el tramo que discurre por delante de la iglesia de Las Angustias y el que conecta Corredera con Porvenir está previsto-, con la sustitución de los adoquines para la mejora acústica del entorno.

La actuación contempla igualmente la renovación viaria de la parte sur de la plaza, así como de sus salidas hacia calle Corredera, hasta la intersección con Pedro Alonso, calle Molineros y enlace con Porvenir.

El gobierno local indica en su nota que el tramo que discurre entre Corredera y Porvenir pasaría a tener dos sentidos de circulación -se entiende que para permitir el enlace desde Diego Fernández Herrera hacia Corredera que se cortaría con la peatonalización-, y no descarta aprovechar el nuevo espacio peatonal para la ubicación de un parque infantil y bio-saludable frente a la entrada al edificio del Centro de Mayores. Las paradas de taxis, eso sí, no sufrirán cambio alguno, explica la nota, en la que no se aclara si finalmente se permitirá la circulación restringida en la prolongación de Fernández Herrera para permitir la salida de vehículos con garaje en Higueras y para los clientes del hotel ubicado junto a la esquina con Santísima Trinidad.

Con esta intervención, el gobierno local asegura que reafirma su compromiso con el desarrollo urbanístico, económico, cultural y turístico del centro históricos, "una zona de alto potencial de atracción turística" y en la que la zona reservada exclusivamente discurriría desde Las Angustias hasta Plateros, con ramificaciones en Évora, Doña Blanca, calle Larga, Arenal, Consistorio, Algarve y Alameda del Banco.

"Se trata de la primera gran actuación que visibilizará la apuesta por materializar el concepto de movilidad sostenible", indica el comunicado remitido ayer por el gobierno local, en el que se afirma que el objetivo del proyecto pasa por mejorar la accesibilidad de los vecinos, facilitar la actividad de los comerciantes del entorno de Las Angustias y favorecer la afluencia de visitantes y turistas. Y "todo ello gracias a un enfoque de accesibilidad universal en el diseño destinado a procurar la integración de las personas en su entorno urbano".

El proyecto de peatonalización parcial de Las Angustias cuenta, según informó en su día el Ayuntamiento, con el respaldo de las dos principales asociaciones de comerciantes de la ciudad, Acoje y Asunico, si bien algunos de los comercios de las inmediaciones de la plaza mostraron en su día su recelo a una iniciativa que consideran que reducirá el paso de personas por la zona y, con ello, sus clientes potenciales.