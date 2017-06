Mamen Sánchez: "Es el aeropuerto de Jerez y lo seguirá siendo"

García-Pelayo ve bien el nombre Jerez-Cádiz

Tanto la ex alcaldesa de Jerez como la de Cádiz, María José García-Pelayo y Teófila Martínez, no muestran su oposición a que el aeropuerto de La Parra pase a denominarse Jerez-Cádiz. Eso sí, ambas coincidieron en señalar en un acto celebrado ayer en Jerez que esta propuesta, que ha vuelto a ser puesta sobre la mesa por la Junta, busca la "confrontación" entre las principales ciudades de la provincia. García-Pelayo dijo al respecto: "Que no intenten enfrentar a ciudades como Jerez y Cádiz que lo único que hay que hacer es sumar en esta provincia". En este sentido, la presidenta local del PP afirmó que no se opone a la denominación Jerez-Cádiz porque "todos somos provincia y sumamos". En esta misma línea, la ex alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, argumentó: "En todo el mundo se sabe que el aeropuerto está en Jerez, que el puerto de Algeciras está en la provincia de Cádiz y que Cádiz es la cuna de la libertad y la capital de la provincia".