La alcaldesa, Mamen Sánchez, optará a la secretaría local del PSOE. Tras una semana de especulaciones, la regidora ha decidido dar el paso públicamente por lo que esta tarde anunciará su intención de encabezar una lista al congreso local que se celebrará a mediados de noviembre. En la decisión de Sánchez ha pesado especialmente el respaldo recibido por un grupo de militantes que durante las últimas semanas le había instado a que se postulara para liderar el partido durante los próximos años.

Por lo tanto, y salvo que se produzcan negociaciones durante las próximas semanas, al cónclave jerezano se presentarán dos listas, una encabezada por Sánchez y otra liderada por la diputada provincial y edil Isabel Armario, que la pasada semana ya presentó su candidatura. La regidora tiene previsto comparecer a las cinco de esta tarde en la sede del partido para hacer este anuncio -ayer envió una convocatoria a los medios de comunicación donde señalaba que hablará de "temas de actualidad"-.

La diputada provincial y edil Isabel Armario anunció la pasada semana su candidatura

Según los datos recabados por este rotativo, hubo algún que otro contacto en los días previos al congreso provincial, que se desarrolló hace 10 días en Cádiz, entre algunos integrantes de los grupos de apoyos de ambas aspirantes; sin embargo, no hubo consenso ya que ninguna de las partes quiso renunciar en ese momento a la secretaría local. No obstante, ya una vez hechas públicas las respectivas candidaturas, no se descarta que se produzcan contactos entre ambas partes en los próximos días e, incluso, durante el congreso. Hay que tener en cuenta que los militantes votan en esta cita una lista conformada por los integrantes que ocuparán los distintos puestos en la ejecutiva local, entre ellos el de máxima responsabilidad, la secretaría local. Por lo tanto, y hasta el momento en el que los en torno a 420 militantes de la agrupación local del PSOE no empiecen a votar pueden haber negociaciones y, por ello, un 'baile' de nombres y de puestos.

En la actualidad, Mamen Sánchez ocupa una de las dos vicesecretarías locales del partido. Además, en el último congreso provincial fue incorporada al comité director del PSOE andaluz, el máximo órgano decisorio del partido entre congresos. Es alcaldesa de Jerez desde junio de 2015.

El congreso local aún no tiene fecha pero este deberá celebrarse entre el 13 y el 19 del próximo mes ya que así lo ha estipulado el provincial. La ejecutiva local tiene pendiente reunirse para establecer la fecha.