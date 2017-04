Mamen Sánchez sobre la querella de CGT: "Lo diremos todo cuando pueda"

El Juzgado de Instrucción número 2 acogió ayer la declaración de la alcaldesa Mamen Sánchez y la delegada de Recursos Humanos Laura Álvarez tras la querella interpuesta el pasado mes de febrero por la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento. Ambas responsables municipales llegaron con bastante antelación a la sede judicial esquivando así a los medios de comunicación que las esperaban. Tampoco a la salida quisieron pronunciarse sobre sus declaraciones y abandonaron los juzgados por una de las puertas que no estaba siendo 'custodiada' por los periodistas. También se acercó a la sede judicial el delegado José Antonio Díaz, el único que no evitó las fotografías y que sonrió ante la presencia de periodistas.

En concreto, la alcaldesa y la edil municipal fueron llamadas a declarar tras anunciar el gobierno local en junio del pasado año la apertura de expedientes disciplinarios a delegados sindicales tras revelar "Recursos Humanos la existencia de dos representantes de CGT que podrían llevar varios años sin acudir a trabajar; según escrito de ellos mismos, esta situación podría datar hasta de 15 años".

CGT pidió al gobierno que reconociera que sus afirmaciones eran "rotundamente falsas"

Desde CGT tildaron recientemente de "desafortunadas" las declaraciones que realizaron ambas en junio de 2016 y "de las que se hicieron eco tanto la prensa nacional como la internacional (oral y escrita)". En un comunicado, el sindicato ya explicó que los delegados de CGT del Ayuntamiento de Jerez presentaron una solicitud de conciliación, con fecha 6 de julio de 2016, ante el juzgado de primera instancia de Jerez, "donde debían reconocer que tanto la nota de prensa emitida como las declaraciones orales que emitieron en diversos medios de comunicación eran rotundamente falsas". Sin embargo, "ante la no asistencia de la parte denunciada, el acto de conciliación no llegó a término y se interpuso querella criminal ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez con fecha 17 de febrero de 2017, por injurias y calumnias contra los delegados de la sección sindical de CGT". Dicha denuncia fue admitida a trámite por la jueza instructora con fecha 3 de marzo pasado y, dentro de la evolución del proceso de la querella, se ha llamado para prestar declaración a la parte querellada.

En el comunicado hecho público la sección sindical de CGT del Ayuntamiento tachó "la conducta de las dos ediles socialistas de dictatorial y absolutista, sin importarles malgastar los maltrechos recursos económicos del Ayuntamiento en perseguir a los propios trabajadores municipales que no se doblegan a una voluntad que no entiende de siglas ni partidos políticos". Además, lamentó que "en un partido como el PSOE se lleven a cabo estas políticas antisociales".

Tras las declaraciones ayer en los juzgados, desde CGT explicaron a este medio que tanto la alcaldesa Mamen Sánchez como la delegada Laura Álvarez habían rechazado responder a las preguntas del abogado del sindicato y aseguraron también que solicitarán "más pruebas" ya que entre las aportadas ayer por el gobierno local "ninguna respalda" la versión municipal. Además, insistieron en que ni la alcaldesa ni Álvarez aportaron informes jurídicos en los que adviertan de un "mal uso" de las horas sindicales por parte de estos dos delegados de CGT.

Por su parte, la regidora evitó ayer pronunciarse sobre este asunto al 'esconderse' de la prensa. No obstante, el lunes Sánchez ya avanzó que "se lo voy a decir a la jueza todo y con un expediente documentado pero se lo diré a la jueza el miércoles, no voy a adelantar nada". En su comparecencia también aseguró que CGT "miente en ese comunicado porque dice que no nos personamos y claro que nos personamos, y nos ratificamos en lo que dijimos. Por eso, si te ratificas en lo que dices, sigue adelante la denuncia. No es verdad que no nos personamos, fuimos a decir que nos ratificamos en lo que se había dicho, por eso ha seguido adelante la querella".

La alcaldesa Mamen Sánchez sí aseguró ayer, tras las preguntas de este medio, que "ayer ya dejé claro que no iba a hacer declaraciones. Cuando pueda lo hará. Lo diremos todo pero cuando pueda". Así las cosas será ahora la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 la que decida si continúa o no adelante con las diligencias en esta causa.