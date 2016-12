Mano tendida a los socios de investidura

Psoe, Ganemos e IU han mostrado en el último mes su disposición para formar un gobierno de coalición. Pese a ello, la alcaldesa Mamen Sánchez reconoció ayer que con los socios de investidura "hemos mantenido en los últimos meses algunas diferencias, más quizás por malos entendimientos en la comunicación, que creo que han sido demasiado vociferados en vez de hablarlos en una mesa". Aun así, hizo hincapié en que "lo errores que hayamos podido cometer nos servirán para poner todo de nuestra parte para que no vuelva a ocurrir". Además, reiteró su "mano tendida al diálogo y las puertas abiertas a un acuerdo de gobierno. Pero repito, si no se da, vamos a seguir explorando escenarios de colaboración y de estrategia común, porque en el fondo nos mueve lo que nos movió en ese acuerdo de investidura que es impulsar políticas que hagan avanzar a la ciudad y que mejoren el bienestar de los ciudadanos".

Mamen Sánchez se refirió también a uno de los asuntos que ha creado mayor malestar con sus socios de gobierno, como ha sido la no reincorporación de los afectados del ERE municipal. "Hemos cerrado el año con un acuerdo con los representantes de los trabajadores pero es verdad que en materia de personal no hemos podido dar una solución legal a la reincorporación de los trabajadores despedidos por el gobierno de la señora Pelayo", dijo. "Lo sentimos más que nadie, pero había muchas incertidumbres legales que imposibilitaban hacerlo con garantía. Hoy las sentencias del TSJA no están declarando ningún despido nulo para poder hacer legalmente esa reincorporación. Pedimos de verdad perdón a esos trabajadores por haberlos ilusionados con intentar y explorar cualquier resquicio de posibilidad pero no la hemos encontrado", aseguró la alcaldesa. Al hilo de este asunto, recordó que sí ha sido posible la incorporación de la plantilla de la Banda Municipal de Música, la de los 28 trabajadores de los autobuses que estaban "en fraude en ley" y "cumpliremos con las trabajadores de ayuda a domicilio".