Marcelino Oreja no concibe el futuro sin una Europa unida

Marcelino Oreja Aguirre es de condición optimista, por lo que frente a las corrientes populistas que alimentan el euroescepticismo, no concibe el futuro sin una Europa unida. Bajo el título 'Reflexiones sobre Europa y su futuro', el que fuera ministro de Asuntos Exteriores en la Transición española, además de secretario general del Consejo de Europa y Comisario europeo, compartió ayer en el Palacio de Bertemati, sede del Obispado de Asidonia-Jerez, sus impresiones sobre el mañana de la Unión Europea (UE), en un momento "muy interesante" para las instituciones comunitarias, "que han tenido sus dudas, pero también tienen esperanza".

Durante su intervención en el ciclo de conferencias mensuales de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), el jurista, político y diplomático español ya retirado compartió algunas reflexiones sobre la situación actual de la UE, que tras un crecimiento desmesurado con la incorporación acelerada de nuevos Estados Miembros desde finales de los ochenta, se enfrenta a otros muchos retos y problemas.

"Hay motivos de preocupación", dijo Oreja, quien aludió a la incertidumbre que despierta el euro, "que no está bien constituido", y a "la dificultad en la toma de decisiones" que amenaza el avance. Pero Oreja no duda de la capacidad de la UE para superar los escollos que se encuentre en el camino, como ya hizo desde el inicio de su construcción, sobre todo con el Reino Unido, que según el conferenciante, "ha sido un constante obstáculo", y tras la caída del muro de Berlín, "que precipitó la entrada de países".

"El proyecto europeo arrancó con seis Estados Miembros recién acabada la II Guerra Mundial", recordó Oreja, y "es el resultado de dos fronteras: la del este, amenazada por la presión rusa y su eurofobia; y la del sur, presidida por un enorme salto socio-económico con España en primera fila de esta realidad geográfica".

Entre los nuevos retos, el ex ministro citó los que considera los "dos grandes cisnes negros", que no son otros que la salida del Reino Unido tras la aprobación del 'Brexit' y la elección de Donald Trump, "otro eurófobo", como presidente de los Estados Unidos. Obstáculos, no obstante, frente a los que cree que la Unión Europea saldrá airosa.