Marea Verde reclama a la Junta que amplíe, en todos los niveles, la oferta pública de FP

Marea Verde Jerez denunció ayer la distribución de la nueva oferta de ciclos formativos anunciada por la Consejería de Educación en la provincia para el próximo curso. Para MVJ, "es llamativo que en la nueva oferta se contemple la creación de 11 nuevos ciclos, pero ninguno en la ciudad de Jerez. Y ello, a pesar de la petición expresa realizada en este sentido, que el Ayuntamiento, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos municipales, ha hecho para aumentar la oferta de plazas y familias de Formación Profesional reglada en nuestra ciudad. O la solicitud, en la misma dirección, que el Consejo Escolar Municipal elevó a la máxima autoridad de la administración educativa andaluza".

Desde el colectivo subrayaron que "se repetiría así, el próximo curso escolar, la situación de los últimos años, en la que hemos asistido en nuestra ciudad a la falta de creación de nuevos títulos tanto de Grado Medio como de Grado Superior y a un incremento de las solicitudes de nuevas plazas". Como consecuencia "de estas limitaciones, un buen número de alumnos no han sido admitidos en las opciones elegidas, lo que ha traído como resultado que muchos de ellos se hayan visto obligados a solicitar plazas en estudios no deseados". En esta ocasión, para el año próximo, un total de 1.279 solicitudes no admitidas.

"Pero esta realidad contrasta con las declaraciones de la Consejera, la delegada provincial o la nueva ministra de Educación, que afirman que la FP es una prioridad para sus respectivos departamentos. Necesitamos hechos y no palabras. Negar a Jerez todos y cada uno de los ciclos formativos reclamados, tiene difícil calificativo", remarcaron desde la Marea Verde.