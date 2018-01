Mayor Oreja: "La verdad se busca y la mentira se utiliza y se propaga"

El Instituto Teológico San Juan de Ávila y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense celebraron ayer en el Obispado su anual acto académico de Santo Tomás de Aquino. El encuentro estuvo presidido por monseñor José Mazuelos y contó con la conferencia a cargo del ex ministro Jaime Mayor Oreja sobre 'El compromiso del cristiano en la política'.

"No soy un intelectual, he sido un político que ha aprendido unas cuantas cosas a lo largo de mis años de quehacer público", subrayó Mayor Oreja, a quien le respaldan más de 25 años en la vida política en el País Vasco, 5 años en la nacional y 10 en el Parlamento Europeo. El ex ministro incidió desde el comienzo de su intervención en el "cambio profundo que se ha ido produciendo estos años en la sociedad", y para ello lo ilustró con dos anécdotas. "Julio de 1976, tenía 24 años y era el secretario de jóvenes propagandistas católicos. Teníamos un acto en el Hotel Ifa de Madrid para homenajear a los cinco ministros de la asociación que iban a entrar en el gobierno de Adolfo Suárez. Recuerdo ese día y para mí aquello fue una fotografía de una España. Una España al inicio de la Transición democrática", relató. Para el segundo de los ejemplos se trasladó al año 2000, cuando siendo ministro del Interior, su homónimo alemán le dijo: "Tú tienes un problema grave, eres demasiado católico". "Lo importante es entender que simplemente por la manera que en la que yo actuaba y pensaba era demasiado católico para desarrollar una acción política al frente de una institución europea", remarcó Mayor Oreja, añadiendo que "cuento estas dos anécdotas para mostrar el cambio profundísimo, hasta el extremo de que en el año 76 ser católico era una manera de entrar en el gobierno, y hoy ser católico es una manera de no estar en la política".

"Nosotros debemos ser una minoría creativa. El debate no está en decir si somos muchos o pocos, sino que lo que es seguro es que nuestro comportamiento debe ser propio de una minoría creativa, es decir, con ilusión, sabiendo que vivimos un tiempo nuevo y que debemos desarrollar un papel de otra forma", declaró el ponente. Para ello, Mayor Oreja desarrolló su intervención en cuatro epígrafes: "Nuestra obligación, los riesgos que asumimos, lo que nos da la fe en lo más profundo de nosotros mismos y qué va a pasar".

"Los católicos debemos entender nuestro compromiso en términos de obligación. La crisis que hoy vivimos en Europa es una crisis de lo que significa el concepto obligación. Tenemos más obligaciones que derechos y debe ser un elemento diferenciador del cristiano en la vida pública", declaró el ex ministro. En este sentido, hizo referencia al escenario en el País Vasco y en Cataluña: "Lo que debemos plantearnos los vascos y catalanes son las obligaciones históricas que tenemos con España, no los derechos. Somos lo que somos gracias a España, gracias a su mercado, a lo que ha sido el esfuerzo de muchas personas que han ido al País Vasco y a Cataluña... Sin embargo es lo contrario, una reivindicación incesante de derechos".

"He aprendido en la política que decir la verdad una vez es muy fácil. Decir muchas veces la verdad suele ser agotador y, a veces, cuando la dices muchas veces al final acabas en la soledad y en la marginación", reconoció el ex ministro. Sobre esta cuestión, el popular subrayó que "la verdad se busca y la mentira se utiliza y se propaga. Pero la obligación del cristiano es buscar la verdad, atreverse a decirla, sostenerla y sufrir por ella".

Asimismo, Mayor Oreja remarcó que "buscar la verdad es ir a la raíz y tenemos un compromiso singular: en cada cuestión que hoy azota este mundo, desordenándolo, nosotros tenemos que ir a la raíz de estas grandes cuestiones". "Tenemos que huir del escenario cómodo, del confortable, de lo políticamente correcto. Hay que trabajar sobre el escenario más desfavorable de todos los posibles porque sin duda es la manera de acertar", apuntó.

El ex ministro describió que la actual crisis "no está sólo en la política o en la economía. La crisis está dentro de nosotros mismos, está en la persona. Hemos vivido demasiado cómodamente estos años y ha derivado en que la sociedad que hemos ido construyendo es una sociedad que hoy está en crisis, que fácilmente abraza la ruptura, porque es indolente y no sabe sufrir o no es capaz de sacrificarse".

"Y lo mismo en el debate que tenemos en el mundo, en Europa... Ya no hay debate entre la derecha y la izquierda, lo que hay es la socialización de la nada, el relativismo moral... Se ha ido creando un nuevo orden mundial en el que ante un fenómeno de pérdidas de referencias ha habido reacciones populistas", declaró Mayor Oreja. En su opinión, este nuevo orden en el mundo tiene dos componentes, "el mundialismo, es decir, un utópico gobierno de todos, y el relativismo moral. El mundialismo es más fácil de atacar, pero todavía no sabemos combatir el relativismo moral. Es más fácil decir que los malos son los populistas, pero hay una causa por la que han saltado los populismos en el mundo occidental. La naturaleza del debate es éste".