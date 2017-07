Escasa participación en la marcha contra la precariedad en la hostelería

Medio centenar de personas, aproximadamente, ha participado esta mañana en la manifestación convocada por CCOO contra la precariedad laboral "y por un trabajo digno y de calidad", según exponía el sindicato en un comunicado.

Pese a los 27.747 desempleados que cuenta Jerez, muchos de ellos del sector hostelero, la marcha no logró congregar a más de cincuenta personas que primero llegaron al Hotel Tryp en una caravana de coches y luego recorrieron las calles del centro hasta la plaza de las Angustias, parada final de la comitiva.

CCOO considera que "la industria turística española está generando contratación pero no empleo estable y, en mucha menor medida, del crecimiento real que el turismo requiere. El empleo que se crea es precario, temporal (más del 90% de los contratos) y parcial (30%). Además, no se respeta el convenio colectivo y se abusa de la realización de horas que no se pagan, y consecuentemente no cotizan".

"Esta es la cara oculta de la industria del turismo que afecta a hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, etc. que CCOO pretende hacer visible con esta Caravana contra la precariedad en el sector", señalan.

"Además -añaden en la nota- los buenos datos en la actividad turística tendrían que tener su reflejo en el empleo y en las condiciones laborales de las plantillas, pero nada más lejos de la realidad, ya que cada vez más establecimientos que ofrecían sus servicios a lo largo de todo el año, han pasado a ser establecimientos de temporada, con la consiguiente repercusión tanto en la cantidad como en la calidad del empleo".

"Por todo ello, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los políticos, de la Inspección de Trabajo y de la Patronal del sector para construir entre todos un modelo turístico sostenible y socialmente responsable para lo cual es imprescindible contar con empleo estable, digno, seguro y con derechos", concluyen.