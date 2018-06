Minerva este año no contará con el paso de los Montañeses

Tras la celebración del Corpus Christi en la jornada del pasado domingo, algunas cofradías sacramentales ya están celebrando sus cultos. Por un lado, en San Miguel, desde la jornada de ayer se viene celebrando los cultos sacramentales bajo la presidencia del párroco Manuel Lozano Jiménez. Estos cultos constan de exposición del Santísimo, rezo de las vísperas, predicación, bendición y reserva. A las 20,45 horas será la hora de comienzo de los mismos. Comentar que este año la procesión de Minerva no contará con el paso del Rosario de los Montañeses al necesitar este una restauración urgente. En este sentido, los hermanos del Rosario ya están trabajando en la pronta recuperación de estas magníficas andas. Un paso de una calidad artística incontestable que, esperemos no sea así, podría incluso no salir en el mes de octubre próximo.

Por otro lado, la hermandad de la Cena también comienza el próximo viernes su triduo sacramental en la iglesia de San Marcos. Estos cultos darán comienzo a las 20,30 horas con exposición del Santísimo, ejercicio del triduo y celebración de la Eucaristía que estará a cargo del religioso dominico fray José Gil González Pérez. El domingo día 10, a las 13 horas, tendrá lugar una Función Solemne presidida por el párroco de los Cuatro Evangelistas, Antonio López Fernández. Tras la solemne celebración, tendrá lugar la procesión con su Divina Majestad alrededor del templo de San Marcos.