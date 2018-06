Una Minerva sin templete pero con el mismo encanto de siempre

En definitiva se echó en falta más público en las calles del barrio. Pero las delicatesen están reservadas para unos pocos. Quien no madrugó se lo perdió. Una delicia histórica y litúrgica que volvió a encandilar a todos los que la disfrutaron.

El encanto de Minerva no parece tener límites. Procesión muy antigua que rememora el pasado sacramental de la ciudad de Jerez. Abrió la procesión la cruz de guía del Santo Crucifijo de la Salud. Con sus faroles de respeto. Y se iniciaba la procesión con pocos hermanos de fila pero con la categoría suficiente como para que aquella estampa de León XIII se reflejara en la noche de los tiempos. Salió la Virgen de los Reyes como es tradicional, porque María es el Sagrario Perpetuo que acogió al Señor en su seno. Y tras el paso de la Virgen las representaciones acostumbradas a esta procesión excepcional: Cinco Llagas, Esperanza de la Yedra, Cristo de la Expiración, Humildad y Paciencia, Angustias o Rosario de Montañeses. Las sacramentales tampoco faltaron a la cita. Santiago, las Viñas, la Candelaria, la Amargura, la Sed y así una gran representación con alguna que se puede quedar en el tintero.

Los acontecimientos para exquisitos paladares siempre están reservados para un reservado grupo de elegidos. Minerva es un exquisito postre que cierra la procesión que se iniciaba el pasado domingo con el Corpus Christi en la Catedral jerezana. Es algo semejante a lo que ocurre con la Pascua. No acaba con la bendición final. La Iglesia continúa con tanta tensión de fervor por la Resurrección del Señor que no finaliza litúrgicamente hasta la octava, que es el domingo posterior a la fiesta de entre todas las fiestas.

Un templete que ojalá no tarde en volver a Minerva

La novedad que este año presentaba la procesión de Minerva era las andas en las que iba la magnífica custodia de Juan Laureano de Pina. Si tradicionalmente siempre ha sido las que los cofrades del Rosario de los Montañeses han cedido gustosamente para esta procesión, este año fue el paso del Rosario del beaterio el que llevó a la Forma Consagrada. El gran templete del Rosario de Santo Domingo se encuentra en unas condiciones muy deterioradas. Tanto es así que no es posible poder sacarlas hasta que no sean sometidas a una profunda restauración. Esperemos que los buenos cofrades del Rosario de los Montañeses puedan hacer frente pronto a este proyecto y que la preciosa imagen del Rosario pueda lucir en sus andas el próximo mes de octubre. No se puede perder esta joya andante que tiene la ciudad.