El Ministerio de Hacienda se reunirá mañana con el gobierno local

El Ministerio de Hacienda ya ha fijado fecha y hora a la reunión donde se abordará con el gobierno local el presupuesto municipal de este año y la abultada deuda con los proveedores municipales. Será mañana a las once y media de la mañana y por parte del Ministerio se sentará el secretario de Estado de Hacienda,José Enrique Fernández de Moya Romero . Aún no ha trascendido quién acudirá por la parte municipal pero se da por seguro la presencia en Madrid del delegado de Economía, Santiago Galván, y está por ver si acudirá o no también la alcaldesa, Mamen Sánchez, puesto que mañana por la mañana hay un pleno convocado en el Ayuntamiento.

Fuentes del Partido Popular han confirmado la citación por lo que este partido considera que es "una muestra más del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con el Ayuntamiento de Jerez". Sobre la mesa hay dos asuntos a tratar. Por un lado, está el requerimiento que recientemente realizó el Ministerio de Hacienda al gobierno local advirtiéndole de que perdería los ingresos estatales si no adoptaba medidas de recorte de gastos. Y, por otro, está el presupuesto municipal de este año, que fue aprobado por el pleno municipal hace aproximadamente un mes y que requiere del visto bueno del gabinete de Cristóbal Montoro para entrar en vigor.

La convocatoria ha trascendido justo horas después de que el ejecutivo municipal criticara al Ministerio por no haberle citado y por haber solicitado al Ayuntamiento que participe en las pruebas de una aplicación informática para agilizar el pago a proveedores —la herramienta contabilizaría las facturas y pagaría directamente a las empresas utilizando los fondos de los ingresos estatales—, una medida criticada por la regidora quien acusó a Hacienda de querer hacer del Ayuntamiento un "nuevo banco de pruebas".

Por otro lado, esta tarde el gobierno se reunirá en Sevilla con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar el nuevo plan de tesorería con el que se pretende reducir el tiempo medio de pago de facturas.