Ministra y día grande en 'El Altillo'

En la cocina del futuro restaurante 'El Altillo' ayer, a última hora de la tarde, se cocinaba pisto. Al frente, el chef Semi García, responsable de la formación de los jóvenes que intentan abrirse un camino profesional pese a estar aquejados de discapacidades que, en ningún momento, impiden que puedan ejercer un enorme trabajo. Olía a pisto en las cocinas y a alegría en las inmediaciones de finca que hace años ocuparan las hermanas González en 'El Altillo'. Las familias de los jóvenes que allí reciben formación mostraban su satisfacción, aplausos mediante, mientras la mismísima ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez, dedicaba unas palabras a los jóvenes cocineros y camareros allí congregados.

El de ayer era un día grande, un día de consagración, pues al fin veía la luz un proyecto largamente alumbrado por la Fundación 'Universo Accesible', a la sombra del recordado y reputado chef Santi Santamaría. Cabe destacar que una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto 'Universo Santi'. Así, colaboran como patrocinadores, además de la Fundación 'Universo Accesible', la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundación Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Rotary Club Jerez, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación 'Plant for the Planet', Grupo BC, Renovatio, Ruca y Disegna. Muchos de sus representantes estuvieron ayer en la finca que da final a la avenida Álvaro Domecq antes de que se convierta en la avenida de Andalucía. Multitud de personalidades locales se dieron cita, como fue el caso del presidente de los empresarios autónomos del país, Lorenzo Amor, el ex decano de los abogados locales, Jesús Rodríguez, además de representantes diversos de la sociedad jerezana como Jesús Salido, los doctores Rábago y Alhambra, entre muchos otros. Evidentemente, tuvieron especial protagonismo los patronos, las personas que a través de sus empresas han conseguido que el proyecto se haga realidad. Es el caso, por ejemplo, del director de Andalucía de la Fundación ONCE, Francisco López; el presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paradela; y el presidente de la Fundación 'Universo Accesible', Antonio Vila, que se erigieron en figuras claves para que este innovador avance en la unión de la alta cocina, la integración y el mundo de la empresa se haga realidad.

Cabe destacar que la formación impartida por 'Universo Santi', ha sido dirigida a un total de 45 personas con discapacidades durante dos meses. Dichos alumnos, seleccionados por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia, pondrán en práctica lo aprendido trabajando en el Restaurante 'Universo Santi', que tendrá su inauguración el próximo 26 de octubre según está previsto. 'Universo Santi' pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, "será el único restaurante con las recetas que dieron fama a 'Can Fabes', además de una carta con sello propio".

La plantilla, compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, realizará labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, y han sido seleccionadas entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

En la mesa presidencial, donde la ministra Báñez entregó los diplomas sobre 'Operaciones Básicas de Cocina 1/17', estuvieron Cristóbal Martínez Fernández, Francisco López Aguado, Antonio Vila Gallardo y Jorge Paradela. En lo que se refiere a la representación política, cabe destacar que a nivel local la representación recayó sobre los concejales populares Isabel Paredes y Jaime Espinar, acudiendo igualmente las diputadas nacionales del PP María José García-Pelayo y Teófila Martínez, además del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, así como Aurelio Romero.