Moción de 'hartura'

Ya no hace ni falta calificarlos, ellos mismos se retratan. Las mareas tóxicas podemitas van enseñando de qué tipo de madera podrida están hechas. La penúltima del funesto rebaño ha sido en Ferrol, un pueblo de la provincia de la Coruña con la desgracia de tener por alcalde a un tal Jorge Suárez, cómo no, de 'Podemos'.

Mientras el cuerpo de Ignacio Echeverría (d.e.p.), el héroe español que dio su vida por defender la de los demás, era recibido en el aeropuerto de Madrid por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el mezquino regidor de Ferrol, pueblo en el que nació el joven asesinado, se negaba a realizar cualquier tipo de homenaje en su honor, rehusando también -vaya usted a saber por qué- poner las banderas oficiales a media asta en señal de luto.

El morado tarambana pensó que era más importante ir a la entrega de premios de un concurso infantil de dibujo que mostrar público agradecimiento, y rendir más que merecidos honores, a la actitud ejemplar de un hombre que no dudó en arriesgar su propia vida para tratar de salvar la de alguien que ni conocía. La pena es que gentuza despreciable como este 'pringao' sea lo que abunda, incluso en las instituciones; lo bueno es que aún quedan personas como Ignacio, capaces de lo más grande, y gentes como las del pueblo de Ferrol, que obligaron a rectificar a su regidor.

Lo triste es que haya tantos 'Ignacios' muertos, tan antes de su hora, con toda la vida por delante, una vida a la que sin duda habría sabido llenar de sentido y ejemplaridad. Lo triste es que haya tanto 'cabezaburra' mediocre y ruin campando a sus anchas por esos mundos de Dios, sin más pretensión que llenar su saco y dar por el mismo a los demás. ¡Qué lamentable e injusto es todo esto!, se nos van los valientes, los abnegados, los generosos, los buenos… que tanta falta hacen; nace, crece y se reproduce, como moscón cojonero, la morralla inútil que no sabe vivir si no sobre la desgracia ajena.

A Ignacio se le recordará, creo y espero que para siempre, su noble actitud será ejemplo para los que vengan, su generosidad será modelo de los que no sólo quieren pensar en sí mismos. Al vaina que ocupó el sillón de la alcaldía de Ferrol, espero que por muy poco tiempo, nadie le echará cuenta, su bajeza moral, la que lo califica, quedará para él y los cuatro que le bailen el agua sucia en la que ahoga sus días.

No nos dan tregua ni descanso, ni hay día en el que algún miembro de estos comunistas radicales no recoja el testigo de la "cantada" de algún compañero para entonar otra más disparatada, ridícula e inútil. Tras el alcalde ferrolano, llegó la mascarada de una moción innecesaria por inútil, que sólo sirvió para hacer perder dos días de trabajo al Congreso y el dinero que cobraron 'sus señorías', a nosotros. Todo, por ocupar portada en la prensa y espacio en los informativos, por llamar la atención, por figurar, todo por tratar de estar en el 'candelabro' -como diría la simpar Mazagatos-, donde mueren por instalarse, para no soltarse y poder vivir de la sopa boba y del dinero de los bobos, parasitando cualquier atisbo de mejora social efectiva y sostenible.

Ayer, otra más, leía las chirriantes declaraciones de dos pájaros de cuidado: una tal Mayer y un tal Sánchez Mato, concejales podemitas de la alcaldesa Carmena en Madrid. Estos dos elementos gastaron 100.000 euros de dinero público, sin conocimiento de la alcaldía ni concurso público alguno, para intentar inculpar a la anterior corporación municipal en el conocido como 'caso del Open de tenis de Madrid'. Ahora, un juez los sienta en el banquillo como imputados en un caso de posible malversación de fondos públicos. Pero… ¡oh sorpresa!, a pesar de haber repetido hasta la saciedad que cualquier político imputado debe dimitir, ellos dos, y los de su cuerda, dicen que esa imputación "no contraviene el código ético de su partido" ¿Cómolll -Chiquito-?, ¡repite, pecador!: ¿qué hay un código 'ético' que acepte la imputación por malversar dinero público como buena?, ¡ahhh, ya!, que es el de 'Ahora Madrid' -'Podemos' madrileño-, ¡acabáramos…!

Poca vergüenza, no, ni lo siguiente, ni lo que viene: la cara, tan dura como inmunda su hipocresía ¡Que hartura de asco!

PD: ¿Cuántos muertos necesita 'Podemos' para condenar a Maduro, el dictador asesino de Venezuela? ¡¡Ya son 75!!