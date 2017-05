Moreno: "García-Pelayo es la mejor referencia para el futuro de Jerez"

El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno Bonilla, visitó ayer el Real del González Hontoria acompañado por buena parte del PP de Jerez así como por representantes del partido a nivel provincial. Sonrientes y en equipo recorrieron la Feria haciendo paradas en diversas casetas y atendiendo los compromisos que fueron surgiendo sobre la marcha. La concejal y diputada nacional, María José García-Pelayo, no dudó en mostrarse orgullosa de que "todo el PP seamos anfitriones" del dirigente andaluz. "En Jerez la verdad es que somos un partido unido y eso es algo que tenemos que poner en valor, Juanma viene y viene a convivir con los jerezanos pero viene también a convivir con el PP de Jerez y creo que hay ponerlo en valor", reiteró la edil popular.

Durante su visita a Jerez, Moreno Bonilla aseguró ayer que se ha encontrado una ciudad "claramente decepcionada con la gestión del PSOE". En este sentido, el líder de los populares andaluces hizo hincapié en que ha sido "una gestión que ha ido a la baja, con muchas contradicciones, con una enorme incapacidad de gestión en los asuntos importantes de la ciudad y eso se nota en el día a día". De hecho, Juanma Moreno se mostró ayer sorprendido debido a que "mucha gente que se ha acercado a mí diciendo 'os echamos de menos, tenemos ganas de que volváis'. Y eso es un síntoma manifiesto de que la ciudadanía y los jerezanos quieren otro tipo de política y otra alcaldesa".

En este sentido, Moreno Bonilla mostró su apoyo firme a García-Pelayo para repetir como candidata del PP en Jerez de cara a las próximas elecciones. "Bajo mi punto de vista María José García-Pelayo representa muchas cosas. Representa experiencia, el cariño de muchos vecinos, representa amor por encima de cualquier otra cosa a Jerez y todas esas cualidades nos hacen ver que es una de las mejores referencias que tenemos para el futuro de Jerez", aseguró en declaraciones a este medio.

A pesar de que aún no se han hecho oficiales los candidatos a las próximas municipales, hace tiempo que se da por hecho la continuidad de Pelayo al frente de la candidatura jerezana. De hecho, el partido siempre ha mantenido su apoyo público a la edil jerezana y se hizo patente también en el último congreso nacional del PP en febrero cuando se confirmó que García-Pelayo se mantendría en la ejecutiva nacional del partido.

Por su parte, la propia García-Pelayo dejó claro en una comparecencia a finales de abril -en la que también participó el presidente del PP en Cádiz, Antonio Sanz- que a pesar de ser diputada nacional "mi primer compromiso es Jerez". Tras las críticas socialistas por sus ausencias en los plenos, la dirigente popular no dudó en subrayar que "me iré cuando lo digan los ciudadanos, no cuando lo diga el PSOE, y hasta ahora los jerezanos cada vez que me he presentado a unas elecciones no solamente han dicho que siga, sino que además han querido que gobierne. Otra cosa es que el PSOE no lo haya permitido". Palabras que fueron reforzadas por el propio Sanz, que aseguró que ya le gustaría a los que la critican "trabajar un 25% de lo que trabaja Pelayo por la ciudad de Jerez. No sólo se trata de tiempo, se trata también de ser eficaz y en Pelayo se dan las dos circunstancias: el tiempo de dedicación completa a Jerez y, además, la capacidad y la eficacia. Nadie gana a María José en trabajo en la calle".