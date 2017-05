'Mujeres en el Mediterráneo', un foro repleto de personalidades

La Fundación Tres Culturas, una organización que trata de tender puentes entre los países del Mediterráneo, organiza en Jerez los próximos 24 y 25 de mayo el foro 'Mujeres en el espacio mediterráneo', en el que destaca la gran cantidad de conferenciantes de prestigio internacional. El director de la fundación radicada en Sevilla, José Manuel Cervera, fue recibido ayer en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Mamen Sánchez, y a la concejala y diputada provincial Isabel Armario. Sánchez explicó que "cuando hace unos meses nos preguntaron si podíamos organizar este foro en Jerez, dijimos rápidamente que sí. Me siento muy orgullosa y quiero agradecer a la fundación que abra este tipo de espacios de reflexión intercultural. Jerez es un marco incomparable para el debate y la reivindicación en torno a un ámbito imprescindible de trabajo, como es el protagonismo de la mujer a todos los niveles, social, político y económico en el Mediterráneo".

La sala Compañía es el lugar donde se celebrarán las conferencias de mañana y tarde ambos días, aunque otros espacios como el Alcázar o los Claustros acogerán actividades paralelas. Además, en la calle Larga se colocarán banderolas con instantáneas de quince fotógrafas que componen la exposición 'Mediterráneas', en referencia al origen de las autoras, entre ellas muchas andaluzas pero también marroquíes, griegas, palestinas, israelíes o libanesas.

Las jornadas se celebran en la sala Compañía, aunque están previstos más actos en la ciudad

Además, se ha organizado un ciclo de cine en la propia sala Compañía, que proyectará películas los días 23, 30 y 31 de mayo y el 6 de junio. Este ciclo se denomina 'Mujeres directoras, el Mediterráneo como punto de encuentro' y promueve los mismos valores de los que trata el foro.

El día 24 de mayo, por su parte, una vez finalizada la última de las mesas redondas de la primera jornada, tendrá lugar en calle Larga un 'flashmob' (un baile multitudinario) a cargo de la bailaora 'Chiqui de Jerez'. Como cierre del evento, el jueves 25, los Claustros albergan el concierto de la artista marroquí 'Oum', que reúne sus influencias árabes con géneros como el jazz o el soul.

La organización del evento anunció que "si el calendario lo permite, vendrá Susana Díaz al acto de inauguración, y si no, lo hará el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios", dijo José Manuel Cervera. Hay que recordar que pocos días antes, el 21 de mayo, se celebrarán las votaciones para elegir al próximo secretario general del PSOE, por lo que la presencia en Jerez de la presidenta de la Junta será una de sus primeras apariciones públicas tras conocerse los resultados.

El director de la prestigiosa fundación destacó por otro lado la importancia de reunir en las mesas redondas que componen el foro a personalidades tanto de ámbito provincial como internacional. Entre las personalidades de Jerez, cabe destacar a Gema García Bermúdez, presidencia de la Asociación de Empresarias de la provincia (Aemp); las escritoras Sofía Navarro y Josefa Parra; o la profesora titular del Departamento de Historia Moderna de la UCA Dolores Barroso. De prestigio internacional, cabe mencionar a Aicha Belarbi, ex ministra y representante de Marruecos ante la UE; a la ex ministra italiana y ex comisaria europea Emma Bonino; o la francesa Delphine Borione, secretaria general de la Unión para el Mediterráneo. Asimismo, el discurso inaugural correrá a cargo de María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno de España y actual presienta de la Fundación Mujeres por África. La inscripción para este foro es gratuita y se puede realizar en la página web de la Fundación Tres Culturas.