Multan a una docena de locales del centro por sacar la basura a deshora

El Ayuntamiento tiene previsto cerrar en breve una docena de expedientes sancionadores a distintos negocios del centro de la ciudad la ciudad por incumplir la normativa de medio ambiente. Depositar la basura fuera del horario no permitido, en el contenedor inadecuado o dejarla en plena calle son algunos de los hechos por lo que estos establecimientos serán multados próximamente. Los expedientes se encuentran en su última fase de tramitación donde deberá fijarse la correspondiente sanción económica que, según la gravedad de los hechos, pueden alcanzar hasta los 500 euros.

El dato fue aportado ayer por el delegado de Sostenibilidad y Participación, José Antonio Díaz, durante su presencia en una ruta de 'comercios accesibles' junto a miembros de la asociación de comerciantes del centro Acoje y de Adifi, la asociación de personas con discapacidad física de Jerez. Al referirse sobre estos expedientes, el edil del equipo de gobierno explicó que se le ha abierto el expediente por incumplimiento de algunos de los preceptos de la normativa municipal de limpieza.

La asociación de comerciantes Acoje vuelve a demandar un "pacto por la limpieza"

El pasado verano, y de la mano de entidades como Acoje, Asunico y Horeca, se inició una campaña informativa para informar a comerciantes y hosteleros sobre los horarios de depósito de residuos y los lugares habilitados así como la obligación de limpiar las terrazas. Meses después, se ha procedido a una segunda fase donde ya se empiezan a sancionar conductas incívicas.

No obstante, el edil hizo hincapié en que la Delegación que él dirige no solo está trabajando en sancionar las medidas punitivas sino que también se pone el énfasis en las "campañas de concienciación". De hecho, volvió a referirse a la campaña que lleva por lema 'Jerez es tu casa ¡Ten un gesto con Jerez!' con el que se pretende prevenir prácticas incívicas al depositar basuras en los contenedores fuera de las horas permitidas o en espacios no habilitados para ello. Asimismo, mencionó que en el concurso público para adjudicar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria se tiene previsto incluir que el adjudicatario lleve a cabo campañas de educación y sensibilización ciudadana en buenas prácticas que sea "permanente" y no "puntual, como hasta ahora".

Por su parte, la presidenta de Acoje, Nela García, afirmó que este colectivo realiza una continua campaña de información entre sus asociados para incidir en la necesidad de que contribuyan a mantener limpia la ciudad no solo con el cumplimiento de horarios sino con la limpieza de las terrazas. "Nosotros siempre decimos que hay que cuidar las terrazas como si fueran el salón interior del local", añadió.

Por otro lado, la representante de uno de los colectivos de comerciantes de la ciudad abogó nuevamente por promover entre partidos, asociaciones y vecinos un "pacto por la limpieza" en la ciudad. Así, sentenció: "Es responsabilidad de todos de que Jerez esté limpia porque la ciudad es la casa de todos". Ahora bien, lamentó que apenas haya habido avances en esta idea que pretende que "tengamos un Jerez limpio". Apostar por una ciudad turística de primer nivel; el turismo se lleva la impresión y la limpieza es una tarea importante", concluyó García.