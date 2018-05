Munícipes de hipoteca

Aprovechando que las bases de Podemos deciden si ratifican o no a Pablo Iglesias e Irene Montero en sus puestos orgánicos tras haberse comprado un chalé por 650.000 euros y una hipoteca con la Caja de Ingenieros por 540.000, este medio ha realizado un repaso por el patrimonio inmobiliario de los concejales jerezanos. Toda esta información es pública en el portal de transparencia de la web municipal (www.jerez.es) y fue entregada por los ediles cuando tomaron posesión de sus actas, aunque tinene obligación de actualizarla si se produce alguna modificación.

De este modo, y según la información aportada, 21 de los 27 ediles cuentan con uninmueble en propiedad. Los que aún no han invertido en ladrillo son Santiago Galván e Isabel Armario (PSOE), Jaime Espinar (PP), Ana Fernández (IU), Elena Rodríguez y Kika González (Ganemos). Mientras, los que tienen más patrimonio inmobiliario son los concejales del PP Javier Durá (cinco viviendas y dos garajes) y José Galvín (tres viviendas y cuatro garajes).

La declaración de bienes y actividades reflejan, además, que las munícipes que más cuantía tienen que devolver a los bancos son la ex alcaldesa María José García-Pelayo (PP) y la actual regidora, Mamen Sánchez (PSOE), con importes pendientes de amortizar superiores a los 200.000 euros -274.300 euros la primera y 200.700, la segunda-. Ahora bien en estos y muchos otros casos estos importes no están actualizados puesto que corresponden a la cuantía pendiente en el momento que se realizó la declaración de bienes (junio de 2015). Le siguen en importe pendiente la edil Isabel Paredes (PP) con una hipoteca de 176.000 euros; Carlos Pérez (Ciudadanos), 173.000; Lidia Menacho (155.000) y Laura Álvarez (146.000 euros). Todas estas cuantías, no están actualizadas a día de hoy sino que refleja el importe pendiente el momento que se realizó la declaración de bienes (en la mayoría de los casos en junio de 2015).

Los datos declarados muestran además, que el único edil que en este mandato se ha comprado una vivienda ha sido Mario Rosado. Asimismo, el edil de Ciudadanos comparte con Francisco Camas (PSOE) María José Rúa y María del Carmen Pina (PP) la dicha de contar con vivienda propia y no tener con hipoteca.