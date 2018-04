Casi 2.000 firmas para que el Museo de Lola Flores esté en San Miguel

El portavoz del PP, Antonio Saldaña, visitó ayer el barrio San Miguel acompañado por varios concejales y guiado por el presidente vecinal José Manuel Malvido. Tras realizar un recorrido y tomar nota de las principales demandas ciudadanas, el también alcaldable recalcó que desde el PP "seguimos en la labor de planificar el futuro próximo de la ciudad y hay que decir claro que el barrio de San Miguel es uno los puntos neurálgicos, un eje del centro histórico que va a tener una importancia en cualquier equipo que pretenda gobernar en Jerez".

Por ello, el portavoz del PP resumió en cuatro las "tareas fundamentales" que deben realizarse en esta área. En primer lugar, Saldaña se refirió a los equipamientos asegurando que desde la asociación le han trasladado que prefieren "que en un barrio histórico como San Miguel las calles volvieran a tener la belleza que tiene la piedra. Evidentemente son conscientes de que en muchos casos el asfaltado ha sido necesario pero, en la medida de las posibilidades, le gustaría que de cara a futuro se pudieran recuperar esas piedras en las calles por ese carácter histórico y turístico que pretenden darle más aún a este barrio". Asimismo, se hizo eco de la petición de un parque infantil para la plaza de la Expiración.

Saldaña pedirá al gobierno que actúe en la calle Campana para evitar peligros

Como segundo tema destacado, Saldaña dio a conocer el problema existente en la calle Campana, que se encuentra "cerrada porque las casas 35, 37 y 39 y también nos han dicho que la 44 están en ruinas". Un cierre que causa, según explicó, problemas tanto a comerciantes como a vecinos. Por estos motivos, el edil popular avanzó que "solicitaremos al Ayuntamiento que, dentro de lo que marca la ley, haga una ejecución subsidaria de las actuaciones que sean necesarias en estas viviendas y solucione el tema con independencia que después tenga que repercutirle a los propietarios el coste de dichas actuaciones".

En tercer lugar, el portavoz del PP hizo hincapié en que el barrio de San Miguel "no puede quedar fuera de ese planteamiento a futuro que se pretende dar a la ciudad de vincularla al mundo del flamenco y a las rutas turísticas". "Evidentemente estamos hablando de que barrios como San Miguel, San Mateo, Santiago y La Albarizuela tienen que estar integrados y que formar parte de esa planificación de Jerez como Ciudad del Flamenco", afirmó el edil popular, añadiendo que Jerez "tiene que ser capital mundial del flamenco, no sólo un edificio".

Por último, Saldaña se centró ayer en una petición del barrio que cada vez suma más apoyos y es que el Museo de Lola Flores se ubique en San Miguel y no en la Nave del Aceite de San Mateo, como está previsto. "Yo personalmente me comprometo a llevarlo como portavoz al Ayuntamiento pero también en la parte que corresponde a la Junta, que también ha estado implicada en este proyecto", aseguró. De hecho, Antonio Saldaña detalló que la asociación vecinal Cruz Vieja ya ha recogido casi 2.000 firmas de apoyo a este cambio. "El Museo de Lola Flores tiene que estar en su barrio, en San Miguel", manifestó, afirmando que la elección de San Mateo para ubicarlo ha sido una decisión "fruto de la improvisación y de que no habían planificado convenientemente ese futuro de la ciudad vinculado al flamenco. Yo creo que han dicho allí porque es un edificio que está dispuesto para poder hacerlo, no por otra cosa".

En este punto, el portavoz del PP insistió en que "cualquier persona con sentido común piensa que, si queremos integrar el barrio de San Miguel dentro del concepto de Jerez como ciudad del flamenco y si Lola Flores es del barrio de San Miguel y aquí tenemos su casa, lo lógico y lo razonable es que el Museo esté en su barrio". Por ello, avanzó que "el compromiso del PP se va a materializar en una solicitud en el próximo pleno pero también en el Parlamento de Andalucía. El Museo de Lola Flores debe estar en San Miguel como quieren los vecinos y dicta la lógica". Incluso, auguró que el Palacio Villapanés "puede ser un buen sitio para albergar el Museo".

Por su parte, José Manuel Malvido mostró su satisfacción por el encuentro con los responsables del PP que sirvió para "demostrales como se encuentra el barrio". El presidente vecinal insistió en que el Palacio de Villapanés debe ser el lugar que albergue el Museo de Lola Flores y por ello "estoy recogiendo firmas porque los vecinos no paran de llamarme". De hecho, lamentó que quieran ubicarlo en la Nave del Aceite porque eso sería "vestir un santo para desvestir otro porque allí tienen una peña que lleva 40 años haciendo una labor maravillosa como es la peña de la Buena Gente" y no tiene sentido "echarlos de allí". Incluso, recordó que la intención inicial "en tiempos de Pilar Sánchez" ya era que el Museo se localizara en San Miguel "pero el dinero se desvió". "Lola Flores ha llevado por bandera Jerez de la Frontera a todas partes. Se bautizó en San Miguel y aquí está su casa. Aquí es donde tiene que estar y lo está diciendo todo el barrio y Jerez", recalcó. Aun así, Malvido dejó claro que "no voy a echar un pulso a ninguna institución o partido pero lo que esté en mi mano lo voy a hacer y voy a procurar que el Museo de Lola Flores esté aquí".